白天大脑得到充分休息，夜晚睡眠才会更加香甜。英国“顶尖健康网”最新载文，总结出经科学证实的可让大脑得到很好休息的三种最佳方法——下棋、跳舞和做手工。

下棋。下棋既锻炼思维又愉悦身心，有益培养人耐心细心，舒缓大脑并让其得到充分休息。研究发现，下棋用脑貌似增加大脑负担，其实下棋不只用到左脑，而是左右大脑都会用到。下棋不需要注意力太过集中，更无须绞尽脑汁。下棋的过程会让大脑神经元连接更快，进而缓解焦虑，更加轻松，延长注意力持续时间，增强自信心。

跳舞。跳舞既能保持健康，又改善睡眠。身体翩翩起舞可以抛开一切烦恼，活在当下，大脑会得到充分的休息。无论是客厅独舞还是广场群舞，都可以让大脑清空杂念，更有益睡眠。身体随着美妙的音乐而舞动，还可增加令人镇静和舒适的内啡肽的分泌，让大脑更快平静下来，同样有利于提高睡眠质量。

做手工。美国克莱尔蒙特研究大学的心理学家米哈里·契克森米哈表示，活在“心流”（完全专注于某项创造性的任务）中才是获得幸福生活的秘密。编织、盆景、缝纫等多种创造性重复性手工工艺对大脑都具有治疗作用，让大脑得到完美的休息。不必担心自己是个新手，因为手工创造的过程会像多种其他活动一样，给你带来积极的动力，让大脑以类似“冥想”或睡眠的方式获得休息。（陈 希 编译）