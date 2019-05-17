中医学认为，肥胖症主要病因是饮食不节、劳逸失常、七情失调，病机属阳气虚衰、痰湿偏盛，即“多痰”和“少气”，病位主要在脾肾肝三脏。不同部位的肥胖，又责之于不同脏腑。

上身胖是脾胃功能失常。脾胃为后天之本，职司运化水谷，脾胃虚则运化传输无力，水谷之气不能化为精微布散全身，聚集成痰湿，阻脾困胃，日积月累就会导致腹型肥胖，即“上身肥胖”。

下身胖是肝不好。肝主疏泄，对气血津液的生成、输布及代谢有着重要的影响，肝的津液生成输布受阻，易生水湿，湿为阴邪，易损伤阳气，阻遏气机，气机不畅，水湿代谢受阻，又因湿性趋下，易袭阴位。人体下部属阴，同类相求，故湿邪为病，多易伤及人体下部，即“下身肥胖”。

胳膊粗是肠胃不好。大肠经、小肠经从手走头，与足阳明胃经相接，大肠主津，小肠主液，其经络循行于上肢，易致津液停滞于经络循行部位，即“胳膊粗”。

后背肥胖是膀胱经不通。膀胱经（肾脏和膀胱经是一对患难与共的兄弟）循行于背部，若不通则背部经络淤堵，影响新陈代谢，容易囤积过多的水湿及脂肪。

腹部脂肪堆积是脾胃虚寒。脾胃虚寒是指脾胃阳气虚衰，阴寒内盛。人体气血津液之所以畅行不息，全靠一身阳和之气温煦推动。寒性凝滞，易使气血津液凝结、经脉阻滞。人的腹部有一条横行且环绕周身的经络——带脉，脾胃位于中焦，脾胃虚寒，阻滞带脉，带脉循行不畅，易致脂肪代谢障碍，即“腹部脂肪堆积”。

对于不同部位肥胖，中医讲究辨证论治，即通过饮食、起居、运动、按摩推拿等多种方式加快新陈代谢，甩掉赘肉。这里给大家推荐一些可自我操作的方法。

1.食疗法。肥胖人群大多饮食失调或食欲亢进，食疗应以健脾益气、化痰除湿为主，可多选用茯苓、赤小豆、薏苡仁、陈皮、荷叶、苦瓜、山楂、冬瓜、黄瓜、海带、莴笋等食物搭配进饮食中。

2.运动法。“久卧伤气，久坐伤肉”。平时多做中医传统健身保健操，如太极拳、八段锦、长拳、易筋经等，每周做2~3次。

3.中草药。《神农本草经》曾记载过大量的“轻身”之品，祛痰降浊、利湿降脂的有生大黄、虎杖、苍术、泽泻、茵陈等；活血化瘀、减肥祛脂的有丹参、益母草、生山楂、鸡血藤、川芎等；滋阴养血、减肥降脂的有旱莲草、生地、山茱萸、枸杞子、灵芝等。

4.推拿法。清除大腿内侧肝经上的赘肉，可用手掌根推肝经。每天睡觉时，用手掌根从大腿根推到膝盖附近，沿这条肝经位置推数百下。大腿外侧胆经上的赘肉，可敲胆经（人们裤线的循行位置）。清除腰上的赘肉，可敲带脉区。▲