为什么病毒和细菌容易攻击肺脏呢？

无论是19世纪的“白色瘟疫”肺结核、2003年的非典、近几年的流感，还是正在肆虐的新冠肺炎，都给我们带来了无尽的伤害和损失。为什么这些广泛出现的传染病都以严重的肺部症状为表现呢？为什么病毒和细菌那么容易攻击肺脏呢？受伤的为何总是肺？下面结合中医理论与大家聊一聊肺。

人生一口气，气为生命之本，而中医认为肺主气，且主一身之气，另，又认为心为“君主之官”，而肺为“相傅之官”。由此可知，肺的地位仅次于心，可见肺在生命中的重要地位。肺位于胸腔，左右各一，上连气道，通喉咙，开窍于鼻。由于肺在诸脏腑中的位置最高，故《灵枢·九针论》称“肺者，五脏六腑之盖也。”其主要生理功能是：主气，司呼吸，为体内外气体交换的通道；助心行血而贯通血脉，通调水道，参与水液代谢，输精于皮毛，主一身之表。

中医所认识的肺，不仅只是解剖学上某一个器官，而是指以肺为主的一个整体的功能系统。也就是说，肺不是指单一的肺这个器官，而是与身体内外功能相关，有联系的一个整体系统，即肺系统。肺主一身之气，一身之气主要由先天之气和后天之气构成。宗气属后天之气，由肺吸入的自然界清气，与脾胃运化的水谷之精所化生的谷气相结合而生成。宗气在肺中生成，上走息道出喉咙以促进肺的呼吸，并能贯注心脉以助心推动血液运行，还可沿三焦下行脐下丹田以资先天元气，故在机体生命活动中占有非常重要的地位。宗气是一身之气的重要组成部分，宗气的生成关系着一身之气的盛衰，因而肺的呼吸功能健全与否，不仅影响着宗气的生成，也影响着一身之气的盛衰。《素问·六节藏象论》说：“肺者，气之本，魄之处也。”肺之主气司呼吸功能正常，气足精充则魄旺，各种感觉、反应和反射灵敏。反之，肺病多见体虚魄弱，感觉异常或反应迟钝。

肺主行水，是指肺气的宣发肃降作用推动和调节全身水液的输布和排泄。《素问·经脉别论》称作“通调水道”。肺主行水的内涵主要有两个方面:一是通过肺气的宣发作用，将脾气转输至肺的水液和水谷之精中的较轻清部分，向上向外布散，上至头面诸窍，外达全身皮毛肌腠以濡润之；输送到皮毛肌腠的水液在卫气的推动作用下化为汗液，并在卫气的调节作用下有节制地排出体外。二是通过肺气的肃降作用，将脾气转输至肺的水液和水谷精微中的较稠厚部分，向内向下输送到其他脏腑以濡润之，并将脏腑代谢所产生的浊液下输至肾，成为尿液生成之源。肺以其气的宣发与肃降作用输布水液，故说“肺主行水”。

肺朝百脉，是指全身的血液都通过百脉流经于肺，经肺的呼吸，进行体内外清浊之气的交换，然后再通过肺气宣降作用，将富有清气的血液通过百脉输送到全身。全身的血脉均统属于心，心气是血液循环运行的基本动力。而血液的运行，又赖于肺气的推动和调节，即肺气具有助心行血的作用。肺通过呼吸运动，调节全身气机，从而促进血液运行。肺气充沛，宗气旺盛，气机调畅，则血运正常。若肺气虚弱或壅塞，不能助心行血，则可导致心血运行不畅，甚至血脉瘀滞，出现心悸胸闷，唇青舌紫等症；反之，心气虚衰或心阳不振，心血运行不畅，也能影响肺气的宣通，出现咳嗽、气喘等症。

肺如此重要，却是娇脏！肺位最高，与外界相通，故温邪外侵，首先被犯；肺又外合皮毛，风寒燥湿外袭，皮毛受邪，亦内合于肺。故肺为诸邪易侵之脏，邪必先伤。肺为清虚之脏，清轻肃静，不容纤芥，不耐邪气之侵。故无论外感、内伤或其他脏腑病变，皆可病及于肺而发生咳嗽、气喘、咯血、失音、肺痨、肺痿等病症。若娇嫩之肺脏一旦被邪侵犯，治疗当以“治上焦如羽，非轻不举”为法则，用药以轻清、宣散为贵，过寒过热过润过燥之剂皆所不宜。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）