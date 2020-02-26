清上焦 通中焦 补下焦
三焦，气血津液的运行通道
李金辉
北京老年医院中医科博士 李金辉 □主任 李方玲
大家常说“五脏六腑”，为什么有五个脏，却有六个腑呢？因为除了与肝、心、脾、肺、肾五脏对应的胆、小肠、胃、大肠、膀胱五腑，还有一个与“心包”相对应的“三焦”，共六脏六腑，组成了完整的脏腑经络体系。心包为心之外卫，三焦是脏腑的外腑，均具有重要的作用。今天就和大家聊一聊我们全身最大的腑——三焦。
三焦是躯干脏腑之间的空腔，包含胸腔和腹腔，人体其他脏腑器官均在其中，是上焦、中焦、下焦的合称。横膈以上为上焦，包括肺、心包、心；横膈以下至脐为中焦，包括脾、胃、肝、胆等脏腑器官；脐以下为下焦，包括小肠、大肠、肾、膀胱等脏腑器官。
中医认为，三焦是一个气血津液运行通道，具有通行元气、运化水谷、运行水液的作用。人体诸多病变，大都因三焦功能失调所致。调理三焦，从温病学角度，正如《温病条辨》治病法论提出，“治上焦如羽，非轻不举；治中焦如衡，非平不安；治下焦如权，非重不沉”。从脏腑辨证的角度，三焦调理当以清上焦、通中焦、补下焦为主。
清上焦。上焦病变，多病在肺、心、头面，多为实证、热证。常为外感病及头面部疾病，如感冒、咳嗽、咽炎等病症。常见发热、微恶风寒、咳嗽、口渴、口干、咽红肿痛、心胸烦热等“上火”表现。故上焦病的治疗以“清”为主，即清除上焦邪气，清火泻热。治上焦如羽，非轻不举，清上焦火，常选用一些“花”类的中草药，如菊花、野菊花、金银花等。也可选用大青叶、板蓝根，蒲公英等清热解毒药物。
通中焦。中焦病变，病在脾胃肝胆。中焦起着沟通上焦和下焦的作用，中焦不通，常见胃胀、胃痛、呕吐、腹胀、便秘等病症，多为脾胃运化失调，肝胆疏泄失职所致，故中焦的调理当以“通”为主。一方面，要注意调畅情志，不要整天闷闷不乐。另一方面，避免暴饮暴食，脾胃运化功能“游刃有余”，中焦才能通畅。经常胃痛腹胀、便秘的人群，可尝试做做“擦胁”运动：双手沿上胸外上部向下擦搓至肚脐，餐后做15~30次。必要时可辨证服用柴胡疏肝散、加味逍遥丸等。
补下焦。下焦病变表现为腰膝酸软、头晕、耳鸣等症状，补下焦，重在补肝肾。建议平时适量运动、不妄劳作，饮食上多吃一些黑色食物，如黑米、黑豆、黑芝麻等。如症状明显，可在中医指导下服用六味地黄丸、杞菊地黄丸等滋补肝肾的中成药。▲
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