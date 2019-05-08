摸五个地方，知心脏好坏

心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。

耳垂折痕。它是指起于耳屏间，止于耳垂边缘，成 45°角，且长度大于耳垂 1/3 的斜形褶皱，可见于耳垂的单侧或双侧。国外流行病学研究发现，有这种耳垂折痕的人发生冠心病的风险明显增高，因此一般认为，耳垂折痕征是早期发现心血管疾病的一个线索。需要明确的一点是，耳垂折痕并不是绝对和唯一的指标，具体还应考虑患者其他方面的因素，因此一旦发现耳垂存在上述折痕，最好到医院做进一步检查。

颈围。颈围作为反映上身皮下脂肪的指标，间接反映了全身游离脂肪酸的浓度。而高脂血症正是冠心病的重要危险因素，更有研究表明，颈围对于预测冠心病，较其他体脂指标更为灵敏。通常，男性颈围与冠心病间并非简单的线性关系，颈围36.38~37.80厘米的男性冠心病发病风险最高；女性中，颈围在35.35厘米以上者，冠心病的发病风险更高。建议定期摸摸自己的脖子，并测量颈围。测量方法：直立位，双目平视，测量颈后第七颈椎上缘（低头时摸到的颈后最突起处），至前面的喉结下方颈部水平处的颈围长度。

腰围。腹部是皮下脂肪蓄积的另一部位，因此腰围是另一个反映血脂情况的指标。《中国成人超重和肥胖症预防与控制指南》指出，男性腰围≥85厘米，女性腰围≥80厘米为腹部脂肪蓄积界限。腰围超标也称“中心性肥胖”，它是2型糖尿病、心血管病、高血压、中风和多种癌症的危险因素。一旦发现腰围超标，要及时去医院做血压、血脂和血糖检测。测量方法：直立位，两脚分开 30～40厘米，软尺放在右侧腋中线胯骨上缘与第十二肋骨下缘连线的中点，沿水平方向围绕腹部一周，紧贴而不压迫皮肤，读数。

脉搏。脉搏反映着心脏的搏动，健康的心脏能稳定维持在60~100次/分，均匀且有节律的跳动。太快或太慢、节律不齐、强弱不等都是心脏疾病的征兆。但情绪激动或体力活动后，脉搏可短暂性增快，休息数分钟后即可恢复。患有“三高”的人不妨定期摸摸自己的脉搏，并记录下脉搏跳动情况。测量方法：平躺静息3分钟，伸开左臂或右臂；将另外一只手的食指、中指及无名指搭按在伸开手臂的腕后桡动脉所在部位；保持正常均匀呼吸，计数1分钟。

足踝处水肿。足踝是身体最低的部位，心脏功能正常时，下肢的静脉血能顺利回流至心脏；心脏功能不佳时，下肢的血液不能顺利流回心脏，就会表现为足踝处水肿。其他原因譬如低蛋白血症、肾脏疾病、药物等因素，也都可能导致足踝处水肿。如果发现足踝水肿，需高度重视，尽快就医。测量方法：手指用力按压脚踝或小腿前侧数秒，手指松开后，按压部位呈凹陷状，不能立即恢复则可判断为水肿。▲