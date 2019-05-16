“为爱发声”项目介绍

为了配合“五月血压测量月“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目的开展，全球70多个国家陆续发起“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，旨在强化公众血压测量意识，呼吁社会公众为爱发声，提醒身边的人定期测量血压，关注血压健康，不让高血压这个隐形杀手继续伤害所爱的人。施维雅在全球范围内大力支持这一项目的开展和推广。

2019年，中国高血压联盟及上海市高血压研究所将在全国范围内开展#为爱发声#五月血压测量月（MMM）公益项目，中国高血压联盟主席王继光教授亲自牵头，面向公众进行免费高血压筛查、科普教育及健康咨询等系列活动，该项目获得施维雅中国的大力支持。施维雅中国总经理Stephane MASCARAU先生亲自参与到项目的组织和策划中。

本次公益活动将覆盖高血压领域专家，患者及社会大众，通过线下与线上健康义诊，并借助媒体的发声，从而提升社会对高血压疾病的认知与重视；更将借助社会公益人物的带动力量，提升公众对于高血压防治的认知和重视。

通过企业、地标建筑、医院和药店等多渠道的义诊宣传，项目预计将覆盖4万名专业医务人员、14万高血压患者和200万公众。为爱发声，提醒身边的人定期测量血压，关注血压健康。

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