助力高血压防治 遵义医科大学附属医院开展义诊活动
5月17日，世界高血压日期间，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期在北京启动。
为呼吁广大高血压患者和公众提升对高血压疾病的正确认知，“为爱发声”项目在全国范围内50余个城市，300多个的企业、地标、医院、药店内进行高血压疾病的患教和义诊活动。而遵义医科大学附属医院也积极参与其中，面向当地广大慢性疾病的患者、中老年人群和公众开展高血压疾病的科普知识讲座和义诊项目，助力中国高血压防治事业的发展。
据了解，在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平；远远不及欧美发达国家。对高血压认知不足、服药依从性差等，成为影响高血压的治疗率和控制率的重要因素。因此，高血压的知识尚待普及，高血压的健康管理仍有很长一段路要走。
在世界高血压日到来之际，遵医医科大学附属医院心内科以“为爱发声”为主题进行免费测量血压和关于高血压知识的科普宣传活动，科室专家带领专业医护人员倾情参与，通过患教手册、科普知识讲座、测量并记录血压、免费义诊等活动内容，让广大患者了解自身血压情况，以及避免广大人民谈血压色变，为中国高血压防治尽一份微薄之力！
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn