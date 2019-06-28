助力高血压防治 遵义医科大学附属医院开展义诊活动

5月17日，世界高血压日期间，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期在北京启动。

为呼吁广大高血压患者和公众提升对高血压疾病的正确认知，“为爱发声”项目在全国范围内50余个城市，300多个的企业、地标、医院、药店内进行高血压疾病的患教和义诊活动。而遵义医科大学附属医院也积极参与其中，面向当地广大慢性疾病的患者、中老年人群和公众开展高血压疾病的科普知识讲座和义诊项目，助力中国高血压防治事业的发展。

据了解，在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平；远远不及欧美发达国家。对高血压认知不足、服药依从性差等，成为影响高血压的治疗率和控制率的重要因素。因此，高血压的知识尚待普及，高血压的健康管理仍有很长一段路要走。

在世界高血压日到来之际，遵医医科大学附属医院心内科以“为爱发声”为主题进行免费测量血压和关于高血压知识的科普宣传活动，科室专家带领专业医护人员倾情参与，通过患教手册、科普知识讲座、测量并记录血压、免费义诊等活动内容，让广大患者了解自身血压情况，以及避免广大人民谈血压色变，为中国高血压防治尽一份微薄之力！