专家讲解高血压危害 量血压4 个讲究

为普及高血压防治知识，增强广大居民朋友的自我保健意识，5月17日上午9时，陆军军医大学新桥医院心内科主任黄岚教授率团队，在门诊部一楼健康教育园地开展了“世界高血压日”义诊宣传活动。

此次活动由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。

据新桥医院心内科主任黄岚介绍，血压过高，对脑动脉的压力过大，形成粥样硬化、脑动脉管腔变得狭窄、出现大大小小的血栓，导致大脑的缺血、缺氧、坏死，最后就变成了脑梗。高血压并不只是让血压升高这么简单，它对全身脏器都有巨大的损害，可以说是名副其实的“健康杀手”。中国人的高血压患病率达23.2%，约2.7亿人患有高血压，但是仅一半的人知道自己患有高血压。高血压没有明显的症状，日积月累会损伤全身各个器官，最终可能导致公众所熟知的中风、冠心病、动脉粥样硬化、心衰、猝死等疾患，做好高血压的防控非常重要。良好的生活习惯能帮助您控制血压，尤其是以下四个方面很重要，一是少盐，把每日的食盐摄入量控制在6克以内，对于一些含盐量高的食物如咸菜、香肠、熏肉等应当少吃。二是要少熬夜，保证充足的睡眠。三是要放松心境，压力大，精神紧张都不利于控制血压。四是控制体重、适量运动。特别值得提醒的是，有些人以为只要服药就万事大吉了，不关注血压值，不定期测量血压，这样不能保证血压长期达标。降压治疗强调个体化用药，其中一项便是坚持定期测量血压并记录，以便掌握用药与血压变化的关系。

高血压是不能治愈的，只能通过长期、甚至终生服药进行控制。健康的生活方式是高血压治疗的基础，降压药物也要长期服用，即使血压已经达标，也不能擅自停药，会导致血压升高和波动，对心脑肾等器官的损害更严重。

量血压的 4 个讲究

1、量血压选左手还是右手？

临床中现在普遍以右手血压为主。正常人左右上臂的血压会有5～10 mmHg的差异，同时约有20%的正常人，左右上臂血压差别＞10 mmHg（称为臂间血压差异）。因此推荐第一次检查时要测量左、右两侧的上臂血压。当左右上臂血压不一致时，以数值较高的血压值为准。

2、坐着量？躺着量？

一般来说，坐着量和躺着量在理论上会有一定差值，主要是国内测量血压，要求「三点一线」，即心脏、肱动脉和血压计0点在同一水平，但是卧位时，为了保证「三点一线」，会使血压计侧弯，导致读数有误差。

目前指南中对血压测量的体位也没有明确规定。通常认为测量血压时，只要病人测量的上臂放在心脏水平，就可以取坐位、卧位，甚至根据需要取站立位。

3、吃药前？吃药后？

服用降压药物肯定会影响患者的血压水平，关于服药和测量血压时间怎么安排，现在的观点是这样：

在诊断为高血压之前，应该先测量血压以便对血压进行可靠的评估，为后续治疗提供指导；如果患者已经自己先服用了药物，应在保证安全的情况下，停药一段时间之后，进行测量血压。

已经确诊了高血压，而且长期服药的，这个时候测量血压，主要是为了评估服药后的血压控制情况，以便调整用药。

按照医生建议的时间吃药就好，同时在每天的不同时刻测量血压，比如早、中、晚，充分了解血压的控制情况。

特别提醒一下，有些药物容易引起体位性低血压（比如突然站起来的时候感到头昏、站不稳），这种时候建议加测站立位的血压水平，有条件的加测动态血压。

4、人工测？电子测？

目前主要有台式水银血压计和医用自动电子血压计两大类，对于患者在家中测量血压，现在推荐的是电子血压计。

首先，电子血压计可以自动提供收缩压、舒张压、平均动脉压、心率和测量时间，操作简单，有助于减少人为因素造成的测量误差。

其次，电子血压计能够储存数据，方便以后分析使用。