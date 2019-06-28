专家：重视高血压治疗 最大限度降低致残率和致死率

高血压病是一种世界性的常见病、多发病，严重威胁着人类健康。1978年，世界卫生组织和国际心脏病学会联合会决定将每年的5月17日定为“世界高血压日”，旨在引起人们对防治高血压的重视 。

在2019年5月17日，第41个世界高血压日之际，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期在北京启动。

配合“为爱发声”项目的开展，全国范围内50余座城市，300多个的企业、地标、医院、药店纷纷进行了高血压疾病的患教和义诊活动。作为慢性疾病的第一道防线，上海市普陀区长征社区卫生服务中心吴玉苗主任协同社区中心中专业医护人员也积极参与到面向辖区广大高血压患者和公众的高血压疾病科普教育和义诊活动中。

据了解，在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平。

高血压作为世界范围内最常见的重大慢病之一，是心脑血管疾病的“无声杀手”，不仅致残率与致死率高，而且严重消耗有限医疗资源，给家庭和社会带来沉重负担。因此，吴玉苗特别提示广大高血压患者：“高血压的治疗目标不仅仅降低血压数值，更重要的是防止高血压所导致的心、脑、肾等重要脏器的损害，延缓心脑血管疾病和肾脏疾病的发生或进展，最大限度地降低其致残率和致死率。”