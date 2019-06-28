专家：重视高血压治疗 最大限度降低致残率和致死率
高血压病是一种世界性的常见病、多发病，严重威胁着人类健康。1978年，世界卫生组织和国际心脏病学会联合会决定将每年的5月17日定为“世界高血压日”，旨在引起人们对防治高血压的重视 。
在2019年5月17日，第41个世界高血压日之际，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期在北京启动。
配合“为爱发声”项目的开展，全国范围内50余座城市，300多个的企业、地标、医院、药店纷纷进行了高血压疾病的患教和义诊活动。作为慢性疾病的第一道防线，上海市普陀区长征社区卫生服务中心吴玉苗主任协同社区中心中专业医护人员也积极参与到面向辖区广大高血压患者和公众的高血压疾病科普教育和义诊活动中。
据了解，在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平。
高血压作为世界范围内最常见的重大慢病之一，是心脑血管疾病的“无声杀手”，不仅致残率与致死率高，而且严重消耗有限医疗资源，给家庭和社会带来沉重负担。因此，吴玉苗特别提示广大高血压患者：“高血压的治疗目标不仅仅降低血压数值，更重要的是防止高血压所导致的心、脑、肾等重要脏器的损害，延缓心脑血管疾病和肾脏疾病的发生或进展，最大限度地降低其致残率和致死率。”
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn