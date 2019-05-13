全程管理规范治疗，哮喘可防可控

在我国北方地区杨柳飞絮的季节里，我们迎来了第21个“世界哮喘日”，漫天飞絮不但令人烦恼，更引发了不少人的哮喘症状。研究发现，我国2/3的哮喘属于过敏性哮喘。中国哮喘联盟总负责人、中日友好医院呼吸内科林江涛教授提醒，每年一到这个时期，医院里呼吸科门诊量就会增加，有不少是新增哮喘病患，大家应做好防范。

世界卫生组织将每年5月的第一个周二定为“世界哮喘日”，今年5月7日哮喘日的主题是“全程管理，控制哮喘”。林江涛教授解释说，哮喘日主题的制定契合当下哮喘防治的形势，今年的主题强调了哮喘的防治需要医患共同努力，在哮喘管理的各个阶段，评估、治疗和监测，有效实施全程管理。

支气管哮喘（哮喘）是一种呼吸道的慢性炎症疾病，长期存在，通常以气道慢性炎症为特征。专家介绍，过敏体质是影响哮喘控制的危险因素之一。造成哮喘控制不佳的原因有很多方面，包括依从性差、过敏原暴露、呼吸道感染、空气污染以及上气道病变等。

专家说，有八成以上患者在哮喘发作时有明确征兆，发生频率最高的三个症状为咳嗽、胸闷、气促。因此，教育哮喘患者在征兆出现到发作的时间窗内给予必要干预，从而预防或减少哮喘的发作，或减轻哮喘发作的严重程度。

据估算，目前全球哮喘患者至少有3亿以上，其中70%都为过敏性哮喘。我国目前仍属于低发病率国家，有3000万以上哮喘患者，但近年来发病率增加很快，像北京地区患病率已经翻倍。到目前为止，哮喘防治随着科技进步虽取得了长足进步，但仍被世界卫生组织列为四大顽症之一，也成为仅次于癌症的世界第二大致死和致残疾病。

虽然哮喘不能根治，但是能够达到长期良好的控制，不影响患者正常生活。控制是哮喘管理的目标，首先是没有日间症状；二是没有夜间症状；第三是日常活动不受限制；第四是不需要服用缓解哮喘的药物，只需用平时的维持药；第五是肺功能正常；第六没有急性发作。林江涛教授指出，达到这6条，可以认为哮喘患者达到了哮喘控制，患者完全可以确信自己是一个正常人，享有包括参加体育锻炼在内的各种活动。

南京医科大学第一附属医院呼吸科主任医师殷凯生教授提醒，哮喘需要规律的长期治疗，在患者达到哮喘控制后，必须持续随访监测，在急性发作后必须在1周内随访1次。通过科学全程管理，哮喘病是可防可治的。（记者 王凯）