新冠肺炎疫情下的哮喘管理——2020世界哮喘日新闻发布会“云上线”

2020年5月4日，中国哮喘联盟、中华医学会呼吸病学分会哮喘学组、全国哮喘研究协作组、中国老年医学学会呼吸病学分会哮喘学术工作委员会、中国医药教育协会慢性气道疾病专业委员会，通过云直播召开了“2020世界哮喘日新闻发布会”。2020年5月5日（星期二）是第二十二个“世界哮喘日”，今年哮喘日的主题是“控制哮喘 珍爱生命（Enough Asthma Deaths）”。

鉴于2019新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，全球哮喘防治创议（GINA）已推迟2020世界哮喘日活动。为了做好疫情的防控工作，特借助互联网平台开展线上活动，普及哮喘防治知识，推广规范化治疗。此次新闻发布会邀请了中国哮喘联盟总负责人林江涛教授、殷凯生教授、周新教授做主题报告并回答各媒体及网友提问。

全球哮喘防治创议（GINA）理事（Board of Directors）、中日友好医院呼吸与危重症医学科林江涛教授带来今年“世界哮喘日主题”的解读：新冠肺炎全球肆虐，有些地区出现了哮喘患者未规范治疗的情况，但哮喘作为一个可防可控的疾病，规范化治疗和自我管理非常重要。针对患者情况，“个体化治疗”、“精准治疗”意义重大，停药或调整用药都应该咨询医生等专业人士。医生、患者、全社会共同参与防控，降低哮喘的死亡率，减轻社会负担。

会上，林江涛做了“新冠疫情下的哮喘管理：哮喘的疾病负担与导致的死亡”的主题报告。分享了参与制定的GINA“新型冠状病毒流行期间暂时性哮喘管理指导意见”的过程，并做出权威解读。

“正是因为哮喘诊治的误区，阻碍了GINA哮喘管理目标的实现”，南京医科大学第一附属医院的殷凯生教授在主题为“哮喘诊治中普遍存在的误区分析”的报告中指出，支气管哮喘可防可治，不是所有的气喘患者都是支气管哮喘，只要我们正确认识该病的本质在于气道炎症，长期规范的应用吸入性糖皮质激素等抑制炎症的药物和缓解症状药物，并重视过敏原等环境因素的控制与避免。绝大多数哮喘患者可以获得良好的控制。

会议上，殷凯生揭示了哮喘诊治中常见的八大误区：错误诊断；未充分认识到哮喘管理的必要性，只满足于药物治疗；哮喘治疗目标定位不正确；未重视吸入激素的应用；忽视了哮喘患者的依从性；滥用抗生素；未重视环境中致喘因子的查找和避免；肺功能检测中的误区。

上海交通大学附属第一人民医院的周新教授做了“重症哮喘的诊断与治疗”的主题报告，提及到“重症哮喘诊断与处理中国专家共识”中指出：重症哮喘是指在过去的一年中，需要使用全球哮喘防治创议(GINA)建议的第4和5级哮喘药物治疗，才能够维持控制或即使在上述治疗下仍表现为“未控制”的哮喘。周新介绍道，重症哮喘诊断和评估的四个步骤——第一步:明确哮喘诊断；第二步:明确是否属于重症哮喘；第三步:明确影响哮喘控制的共患疾病和危险因素；第四步:明确重症哮喘的表型，实现个体化治疗。

周新教授指出，以表型及生物标志物驱动的精准治疗是重症哮喘治疗的目标，用于治疗重症哮喘的新生物疗法以及生物标志物的研究为表型性干预提供了机会并实现了更个性化的治疗。相信随着对哮喘疾病机制尤其临床表型和内因型关联的不断深入了解，将为哮喘患者带来更多的治疗选择。

中国哮喘联盟自2005年成立以来，组织指导各地医院积极开展哮喘知识讲座、义诊咨询、哮喘联谊会，并加强基层医生培训，开展线上及线下医生教育近500场，逾15万人次专科医师受益，先后向患者免费发放哮喘防治科普手册逾250万册。

林江涛在发言中建议：“哮喘防控需要全社会的参与，国家政策指导，治疗纳入医保；行业机构推动医生规范化诊治水平；媒体宣传普及哮喘防治知识；患者加强自我管理意识，接受正规治疗，科学用药，激素使用得当。我相信哮喘的急性发作会大大降低，因哮喘导致的误工误学会大大降低，患者的生活质量也会大大提高，重症哮喘的比例也会同步下降，从而降低哮喘导致的死亡率”。