肺癌治疗主要原则：让中晚期患者“与瘤共存”

国家癌症中心发布的《2019年全国最新癌症报告》显示，按发病例数排位，肺癌位居全国发病首位，每年发病约78.4万例，且肺癌位居男性发病第一位。

肺癌如此可怕，我们如何战胜它？

在2月28日~3月2日召开的第十六届中国肺癌高峰论坛上，广东省人民医院终身主任、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙教授表示：让早中期患者“争取治愈”，中晚期患者“与瘤共存”，是肺癌治疗的主要原则。对于肺癌治疗，早期发现，分期对待，合理用药，正常生活，是抗击肺癌的总体四大策略，不可懈怠。

共识：

新辅助化疗与辅助化疗

有效降低肿瘤复发率

在延长生命进程中，肺癌的复发或转移是棘手且急需解决的问题。围手术期的精准治疗，包括围手术期新辅助化疗与辅助化疗，可以有效降低肿瘤复发机率，延长生存期。

中国抗癌协会肺癌专业委员会主任委员、上海市医学会肿瘤学会主任委员陆舜教授介绍，新辅助化疗是指在实施局部治疗方法（如手术或放疗）前所做的全身化疗，目的是使肿块缩小、及早杀灭看不见的转移细胞，以利于后续的手术、放疗等治疗。

“辅助化疗是指在肿瘤进行手术治疗和放疗的前后，应用化疗，使原发肿瘤缩小，同时可能消灭残存的微小转移病灶，减少了肿瘤复发和转移的机会，提高治愈率而进行的化学药物治疗。”广东省医学科学院、广东省人民医院肿瘤中心主任杨衿记教授则指出，“对于II/IIIA期非小细胞肺癌患者辅助化疗的地位相对明确，也得到指南的肯定。”

实践：

放化疗在中晚期肺癌

治疗中依然“唱主角”

临床中通常将肺癌分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌，其中非小细胞肺癌占到了肺癌的绝大部分，约占85%，患者早期并无明显特征，大部分患者检查出病情时已是中晚期，失去了手术机会。陆舜指出，肺癌的临床表现不太具有典型性，有时很像感冒、发烧等症状，因此不太容易引起警惕，往往被患者忽略。临床上常见的主要症状包括：咳嗽、咯血、喘鸣、胸痛、阻塞性肺炎、体重下降等。陆舜教授提醒，患者一旦出现上述症状，要引起足够的重视，应及早规范就医。

杨衿记表示：“目前，晚期非小细胞肺癌的治疗，已经从既往的单一治疗模式，发展到化疗、靶向和免疫治疗三足鼎立的局面。然而，在治疗方案设计原则里，放化疗依旧在中晚期肺癌治疗中‘唱主角’。其中，化疗仍是肿瘤患者整个治疗过程中不可或缺的手段。规范化的化疗能有效帮助患者获得更高生活质量，并延长生存期。”

针对晚期非小细胞肺癌患者，国内外的权威指南都推荐根据患者的组织学类型结合分子生物学特征来制订治疗方案。特别是对于非鳞状非小细胞肺癌的患者来说，目前一些化疗药物，能帮助患者获得更好疗效，在降低副反应方面也有明显改观，让化疗已不再像传统印象中苦不堪言。

展望：

化疗仍不可或缺

“高效、低毒”方案是优选

新的围手术期的治疗模式拉开序幕，近年来，研究表明，靶向治疗与免疫治疗引入在早期手术中，能使早期肿瘤坏死，从而获得手术时机。吴一龙指出，在未来，免疫、靶向、化疗“内科治疗”三分天下，各有适合的人群，也可以合纵连横。临床上充分利用各种先进的检测技术，如NGS液体活检技术，通过血液的不断检测，也为肺癌围手术期精准治疗提供了非常有利的工具。

围手术期靶向、免疫、化疗各有所长，然而化疗仍旧不可或缺。高效、低毒的化疗方案是未来的趋势，一些新型化疗药物相比于传统药物具有明显优势，不但能够显著延长非鳞癌患者生命，而且毒性更低，患者更易耐受，是非鳞癌化疗方案中的优选。（全媒体记者冯冯）