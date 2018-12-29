《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2018版）》培训项目启动仪式暨师资培训会在京召开

为进一步规范抗肿瘤药物临床合理应用，保障医疗安全，提高医疗质量，国家卫生健康委员会医政医管局组织国家卫生计生委合理用药专家委员会牵头编写了《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2018版）》，据悉，本次指导原则的编写是在国家于2018年5月1日开始实施抗肿瘤药物零关税的政策背景下启动的，该指导原则是根据目前国际肿瘤治疗最新理念，结合肿瘤治疗价值、药物经济学及合理用药等要点，经相关专业专家认真研究论证的基础上制订。指导原则包含了抗肿瘤药物临床应用基本原则、抗肿瘤药物临床应用管理办法、呼吸系统等7个系统的肿瘤病种以及42个新型抗肿瘤药物的应用原则等，具有很强的先进性和可操作性。本原则由广东省人民医院吴一龙教授担任主编，并邀请了国内肿瘤领域著名专家担任编委，该指导原则已于2018年9月22日由国家卫生健康委医政医管局正式发布。

为了更好的学习、贯彻、落实指导原则的相关内容，指导临床实际工作，推动合理用药，2018年12月28日国家卫生计生委合理用药专家委员会在北京召开了《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则》培训项目启动仪式暨师资培训会，国家卫健委医生医管局医疗管理处张文宝副处长、国家卫生计生委合理用药专家委员会办公室张耀华主任、刘晓琳副主任、《指导原则》主编吴一龙教授、编委代表等出席本次会议，来自全国范围肿瘤领域的60余名专家参加了本次会议。本次会议不仅是《指导原则》2019年全国培训项目的启动会，也是一次师资培训会。各位专家在后续培训活动中将按照统一标准对《指导原则》进行了深入解读。

通过本次会议了解到，国家卫生计生委合理用药专家委员会设立了“抗肿瘤药物临床合理应用培训项目”，统筹安排指导原则的后续相关工作，包括全国范围内的宣贯巡讲活动、指导原则定期更新等一系列的项目，希望以《指导原则》的发布为契机，旨在推动肿瘤药物合理用药，提升诊疗技能，为患者提供更高的医疗服务质量。