科技部：磷酸氯喹等一系列成果应用于临床救治一线

人民网北京3月6日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部生物中心副主任孙燕荣就磷酸氯喹等一批药物正在进行的实验进展情况回应。

孙燕荣介绍，药物研发工作分两阶段开展，第一阶段围绕药物安全性、有效性、可及性进行，现在已经有一批成果，包括磷酸氯喹、中医药、托珠单抗、人工肝以及恢复期血浆一系列成果陆续进入诊疗方案，应用和服务于临床救治一线。第二阶段科研攻关组细致梳理前期取得成果，以患者为中心，以武汉为重点，研究和临床紧密结合，大力推进研发成果在武汉应用。

“磷酸氯喹已经成为临床救治用药。”孙燕荣说，在武汉华中科技大学附属同济医学院协和医院西院区，住院病人有760位，其中有285位人次患者使用磷酸氯喹作为治疗药物，目前为止尚未发现明显不良反应。

孙燕荣表示，中医药和中西医结合在临床救治中发挥了重要作用。据统计，在武汉地区包括整个湖北全省，应用中医药进行救治的患者已经达到90%以上，同时临床数据还显示中西医结合、中西药并重治疗效果更好。

孙燕荣介绍，目前已经有154例重症患者采用恢复期血浆治疗疗法，临床显示出较好疗效。干细胞治疗临床研究目前在北京和哈尔滨多家医院进行，临床初步显示安全、有效。人工肝这项科研成果在临床开展研究和应用，临床显示应用人工肝进行救治，在呼吸机支持的平均天数和ICU监护平均时间明显减少，能够提高重症患者救治成功率。（实习生武雯婧）