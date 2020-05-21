刘晓琳：规范抗病毒药物使用 可借鉴抗菌药物管理经验

人民网北京5月21日电 20日，国家卫生健康委合理用药专家委员会办公室副主任、中国药师协会副秘书长刘晓琳做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”专场论坛上，刘晓琳提出，推动抗病毒药物的合理使用，可以借鉴抗菌药物在制度和体系建设、技术规范、临床应用和药事管理等方面相对完善的经验，规范用药行为，提高医疗服务水平。

“合理用药的核心是安全、有效、经济。”刘晓琳介绍，有药可用是前提，有了药还要用得到、用得起，要考虑药物的可及性和可负担性。同时，还要强调用得好，即用药的合理规范。

刘晓琳表示，国家卫生健康委合理用药专家委员会成立以来，在我国临床合理用药相关管理措施和管理规范的制定、合理用药技术培训等方面开展了一系列工作，并取得了一定成效。“经过多年的总结探索，目前我国在抗菌药物管理和遏制细菌耐药方面，多部门、长效化、专业化的管理体制已逐步建立。”刘晓琳认为，抗病毒药物与抗菌药物的规范管理思路上基本相通，后者的成熟经验相对来说是可以借鉴的，比如机制体制的建设、制度的建设、技术体系的完善，多学科、多部门的合作，以及通过医院加强药事管理推动合理用药。

“未来希望能够通过政府部门引导、学术机构组织推动、医疗机构广泛落实等社会各界力量的有力支持下，使得抗病毒药物的使用更加合理规范，为公众合理用药保驾护航。”刘晓琳说。