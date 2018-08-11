伏天稳血压，办法不少

受访专家：中国人民解放军火箭军总医院心胸外科主任医师 陈 秀

天气炎热，血压高的老人常会出现头晕、食欲不振、失眠、情绪不稳等症状。高血压老人如何度夏？中国人民解放军火箭军总医院心胸外科主任医师陈秀给出8点建议。

喝水要均速。夏天气温高、出汗多，导致血液黏稠度增加。老人出汗后不能马上大量喝水，易造成血压突然降低，导致脑部缺血而晕倒。喝水要有规律，不要等口渴了再喝水，以温开水为宜。也可饮金银花、菊花泡的茶水，一次喝200~300毫升。喝水要均速，不宜过猛，时间间隔1~1.5小时。因为老人机体代谢功能较差，一天喝水总量不宜超过3000毫升。

饮食要清淡。高血压老人夏季少吃甜食，多吃含钙、钾丰富的新鲜蔬果及豆类制品，如黄瓜、芹菜、绿豆、桃子等。老人特别要控制盐的摄入量，每天不得超过8克。吃盐过多，会使血管硬化、血压升高，还要适当增加禽类、鱼类等蛋白质丰富、脂肪较低的食物。

药物要调整。夏季温度高，全身外周血管扩张，老人的血压与平时相比会降低。因此，服药剂量要有所减少，在医生指导下选用长效、缓释的降压药。即使血压控制在正常范围，也不能停用降压药。另外，老人夏季可能睡眠质量不佳，有的夜间会出现血压升高、突然发病，所以如果有必要，睡前适当服用助眠药。

运动要适量。老年高血压患者夏季要适度运动，但是不宜过早起床，因为早晨血液黏稠度高，易诱发心脑血管疾病。建议傍晚或晚上锻炼，可选择散步、慢跑、打太极等，进行30~40分钟。切忌剧烈运动，强度以微微出汗为宜，每周运动3~5次。

睡眠要充足。对老年高血压患者来说，休息好十分重要。建议老人起居有规律，晚上10点半之前睡觉，每天睡眠时间保证7~8小时。睡前不要长时间看电视、过多说话，可喝杯牛奶或酸奶，有安神作用。如果夜间睡眠质量欠佳，中午可休息40分钟左右。

降温要科学。夏天温度高，容易出汗，高血压老人都需防暑降温。空调温度不要调得过低，以27℃为宜，室内外的温差不要超过8℃为好，避免对着空调机直接吹。也不要长时间在空调房，容易出现头昏、不适、血压收缩等症状。从外面回到家里全身流汗，不要马上洗澡，先喝杯温开水，休息15分钟再冲澡。

情绪要稳定。高血压老人要保持心情愉快，避免急躁、焦虑、忧郁的状态。平时多听听戏曲、跳跳广场舞。一定要避免与人争吵，这会导致血压升高、发生意外。

血压要常测。建议家中准备血压计，每天自测。控制范围在收缩压130~140毫米汞柱、舒张压80~90毫米汞柱。测血压有3个最佳时间段：早晨刚起床时、中午12点左右、晚上七八点吃完饭时。