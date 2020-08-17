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怎么开空调不伤孩子？

晚上调高1℃~2℃ 晨起微微出点汗

首都儿科研究所中医科主治医师 李 萌 □主任 李 敏

2020年08月17日08:54 来源：人民网-生命时报

伏天非常闷热，孩子经常满头大汗。不少家长存在两难：开空调怕吹着冻着，不开又担心起痱子。怎么开空调不会伤着孩子呢？这里给家长们一些建议。

刚回家别立刻开。孩子从炎热的室外回家，虽然很热，但别着急立刻开空调。正确做法是：先坐下缓一缓，等身上的汗下去或擦干汗水休息一会儿后，再开空调。而且，空调风速最好调至最低，让室内温度慢慢降低。

间接吹空调。这个方法很简单，也是最安全的。就是在一个房间开空调，在另一个房间玩耍或睡觉，把两个房间门打开，让冷气蔓延互通。同时，空调温度不能过低，26℃~28℃最合适。

护好三处。开空调时，注意孩子腹部、双脚及关节处的保暖，尤其睡觉时，最好盖着点肚子。另外，开空调时别让孩子光着脚在地上跑。

晚上调高1℃~2℃。睡觉时，空调温度要提高1℃~2℃，因为睡眠时间长了，体内阳气内收，温度过低会导致不适。

起床后微微出点汗。如果是整夜开着空调睡觉，早晨起床后，要让孩子微微出点汗，把前一晚的寒气排出来，比如可以在阳台或户外做做操、跳跳绳等。

(责编：许心怡、崔元苑)


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