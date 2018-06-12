严重精神障碍居家患者药物治疗规范发布！

近日，国家卫生疾病预防控制局发布《关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范(2018年版)的通知》，通知里明确列出严重精神障碍居家患者药物治疗的使用规范。

严重精神障碍是指精神疾病症状严重，导致患者社会适应等功能严重损害、对自身健康状况或者客观现实不能完整认识，或者不能处理自身事务的精神障碍。

药物使用”十三字“原则

严重精神障碍属于慢性疾病。精神科执业医师应当按照相关疾病治疗指南，遵循“安全、早期、适量、全程、有效、个体化”原则开具药物治疗处方。患者应当坚持急性期、巩固期和维持期全程治疗，在巩固期和维持期坚持抗精神病药物治疗对降低病情复发风险具有重要价值。有条件地区推荐使用第二代抗精神病药物，以减轻药物不良反应，提高患者长期服药的依从性。对于治疗依从性差、家庭监护能力弱或无监护的、具有肇事肇祸风险的患者，推荐采用长效针剂治疗。

常用抗精神病药物和心境稳定剂

第一代抗精神病药物包括氯丙嗪、奋乃静、氟哌啶醇、舒必利、五氟利多、氟哌啶醇癸酸酯注射液、棕榈酸哌普噻嗪注射液、氟奋乃静癸酸酯注射液、氟哌噻吨癸酸酯注射液等。

第二代抗精神病药物包括氯氮平、利培酮、奥氮平、喹硫平、齐拉西酮、阿立哌唑、氨磺必利、帕利哌酮、注射用利培酮微球和棕榈酸帕利哌酮注射液等。

心境稳定剂包括碳酸锂、抗抽搐类药物(如丙戊酸盐、卡马西平、托吡酯、拉莫三嗪等)和具有心境稳定作用的抗精神病药物(如氯氮平、利培酮、奥氮平、喹硫平等)。

药物不良反应及处理

常见不良反应：急性期治疗时常见过度镇静、体位性低血压、胃肠道反应、流涎、锥体外系不良反应、泌乳、月经不调、抗胆碱能反应等。巩固期和维持期治疗时常见体重增加及糖脂代谢异常，心血管系统不良反应和肝功能异常等。根据情况对症治疗，必要时减药、停药或换药。

严重不良反应：包括恶性综合征、癫痫发作、血液系统改变、剥脱性皮炎、严重心电图改变、5-羟色胺综合征，药物过量中毒等。一旦发现必须及时转诊和处理。预防严重不良反应发生，应当定期进行详细的体检、血常规、血糖、肝功能和心电图检查，必要时可增加其他相关检查，并注意药物间相互作用。

四类人群注意事项

一般人群。按医嘱服药，服药期间勿饮酒、勿擅自减药或停药。密切观察和记录不良反应及病情变化。

老年人群。老年人药物代谢慢，常伴躯体疾病，可能合并服用多种药物，故治疗时应当谨慎，药物起始剂量低，加量要缓慢，尽量减少用药种类。

妊娠期妇女。精神科药物对胎儿存在潜在的不良影响。然而，精神障碍本身对胎儿有较大的不良影响;中断治疗也会使患者病情更加复杂，面临复发的风险。因此，在妊娠期控制病情对母亲和胎儿都非常必要。应当由患者、家属和精神科医师慎重权衡利弊后，作出孕期继续用药或停药的决策。

儿童。儿童的中枢神经系统处于持续发育过程中，对抗精神病药物的反应(包括疗效和不良反应)比较敏感，应当在全面评估的基础上谨慎选择药物，起始量低，缓慢加量。