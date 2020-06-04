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互联网医疗改善慢病患者就医环境

2020年06月04日09:46 来源：人民网-人民健康网

慢性病防止不当容易造成脑、心、肾等重要脏器的损害，影响劳动能力和生活质量，并且慢病患者对医生的管理依赖度高、年人均治疗花费高，且患者对于院外处方药品、新特药需求量大。有效的慢病管理，能大大提高慢病治疗效果、减少患者的并发症、改善病人心理健康，同时还可通过降低患病率与并发症发生率节约医疗开支。然而，传统的慢病管理方式存在信息孤立、诊疗效率低下、医疗资源利用效率低、患者依从性低等痛点。

针对这些问题，互联网线上慢病管理平台应运而生，通过打破信息孤岛、提升诊疗效率、赋能价值链上多方参与者，来有效解决诸多医疗痛点。

新冠肺炎疫情爆发之初，各地方线下医疗机构资源紧张，众多慢病患者面临着“缺医断药”的困境。线上就诊就成为一个能为患者提供安全便捷医疗服务的方式和手段。慢病管理平台医联紧急开通了“全国慢病救助通道”，为慢性病患者提供线上公益救助，提供从膳食营养到心理健康全方位的健康科普和用药指导复诊续方、送药上门等服务。

疫情期间，互联网医疗在对慢性病复诊，慢性病患者用药等方面发挥了重要作用，有效缓解了线下医疗机构的紧张压力，降低了线下医疗机构发生交叉感染的风险，提升了医疗服务效率，给医生及患者们都带来了极大的便利。

在此期间，医联成都高新海尔森互联网医院（简称医联互联网医院）正式开通成都地区在线医保个人账户支付通道。 医联创始人兼CEO王仕锐表示，“相比传统慢病管理方式，互联网慢病管理平台可以在院前院后及院外帮助医院实现分级诊疗、提高患者依从性。未来十年，医联会将继续聚焦在慢病管理领域，积极赋能各方，惠及到更多的患者。” 

(责编：崔元苑、许心怡)


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