冠心病合理用药指南更新

6月9日，《冠心病合理用药指南》第2版新书发布会在辽宁省沈阳市召开。据介绍，与第1版相比，新版《指南》按照最新版欧洲心脏病学会、美国心脏协会和美国心脏病学会的循证医学证据水平分级和推荐级别标准制定，新增了冠心病中医药治疗、冠心病合并外周动脉疾病的诊治、药物相互作用一览表，同时，修改完善了冠心病用药小结和冠心病常用药物一栏表，更为实用。新版《指南》还将通过线上线下相结合的传播方式，覆盖更广大的基层地区。

据悉，原国家卫生计生委合理用药专家委员会和中国药师协会于2015年启动了《心血管疾病合理用药系列指南》的编写工作，近两年时间编完了全部6个分册。此次发布的分册更新版，由中国工程院院士、全军心血管病研究所所长兼心血管内科主任韩雅玲和首都医科大学附属北京安贞医院副院长、北京市心肺血管疾病研究所常务副所长周玉杰教授领衔50多位专家，用时近8个月完成编写，共35.8万字，10章，分别介绍了冠心病及其用药分类、特殊合并症及特殊类型，急性冠状动脉综合征，稳定型冠状动脉综合征，微血管性心绞痛等问题。（记者王潇雨）