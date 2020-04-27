如何为患者提供科学用药便民惠民服务？

近些年，我国药品质量和疗效逐步提高，公众用药合理显得至关重要。药品使用环节是否安全合理，已经成为影响公众用药安全的重要因素。

药事服务不是简单的药师在发药窗口依照处方发药，而是药师应用药学专业知识向医疗人员、患者及其家属提供与药物使用有关的服务。2020年4月29日（周三）16:00-17:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端邀请同济大学附属同济医院药剂科主任祝德秋进行视频直播访谈，指导患者如何科学用药？

专家介绍

祝德秋，博士、主任药师、博士生导师，同济大学附属同济医院 药剂科主任。

上海市卫计委抗菌药物临床应用与管理专家委员会成员

上海市药学会医院药学专业委员会委员

上海市医院协会临床药事管理专业委员会委员

上海市医学会临床药学专科分会委员和精神药物学组副组长

上海市医学会医疗鉴定专家库成员

上海市医学会预防接种异常反应鉴定专家库成员

上海市中西医结合学会药物专业委员会委员

上海市抗癌协会肿瘤药学专委会委员

上海市临床药师培训工作专家委员会委员

慢病防治要从合理用药开始

慢性病患者多为年龄大、病程长、合并症多的人群，需要服药品种多、时间长，不看指标盲目加量减量、多重用药不考虑相互作用、肠溶片自行掰开服用、预防生病随意乱吃药……长期以来，因患者不合理用药引发肝肾损伤等药源性疾病甚至死亡的案例时有发生。

医生往往只能关注本专业的用药，很难实现跨科室的用药管理，而慢病患者通常情况比较复杂，联合用药时要考虑药物之间的相互作用，在用法用量方面可能有必要做一些调整，更需要专业的药物治疗管理，以降低用药风险。

新一轮集采落地执行将促进用药合理，让公众获利

慢病患者往往需要长期规范用药以实现疾病的良好控制。然而，许多慢病患者往往合并多种疾病，长期用药造成较大的经济负担，也大大降低了患者治疗的依从性。

鉴于此，国家采取系列医药惠民政策，降低药价，大大减轻了群众用药的经济负担。2020年4月第二批国家药品集中采购在全国各省市正式实施。第二批集采中选药品共有32个，覆盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见病等治疗领域，与“4+7”试点扩围相比品种数量更多、采购量更大。其中，阿卡波糖、格列美脲等慢性病常用药大幅降价，将显著降低患者治疗负担。这在进一步减轻患者负担的同时，对临床合理用药提出了新需求。

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