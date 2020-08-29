浙江首个“智慧药师”平台上线 实现患者用药服务互动化

配好药回家不知道怎么用，记不住用药时间，药品品种太多容易漏用、错用……针对种种居家用药“痛点”，28日，浙江大学医学院附属邵逸夫医院(下称邵逸夫医院)上线了浙江首个私人定制“邵医智慧药师”服务平台，实现患者用药服务的动态化、个性化以及互动化。

邵逸夫医院常务副院长、党委副书记黄昕表示，药物治疗是疾病管理方案的重要组成部分，是影响治疗成败的关键环节。“目前医疗机构基本实现了住院患者的用药闭环管理，但是对于离院患者，用药管理存在严重不足。”

有数据显示，20%—50%离院患者的用药依从性不佳，且在这之中又有一半的人是由于忘记按时用药导致用药依从性差、疗效低。

“为了对基数庞大的离院患者进行用药管理，进一步提升医疗服务水平，邵逸夫医院借助云端技术和移动互联网技术优势，探索创新智慧化的药学服务模式，搭建了‘邵医智慧药师’用药管理平台。”黄昕说。

据介绍，该平台涵盖用药提醒、用药打卡、语音播报、用药咨询、处方查询、药品说明书查询等六大功能。

“通过我们的平台，可以保障离院患者的用药安全有效。”邵逸夫医院药学部主任方红梅举例，患者每次用药后，在系统及时点击“确认用药”记录用药时间，可避免漏用或重复使用。

“这项服务简直是‘健忘星人’的福音，再也不用担心忘记吃药了。”体验过平台服务的内部患者刘玉说，她经常记不起自己是否吃过药，有个朋友还曾因错服药导致了双硫仑反应而被送去了急诊。“‘邵医智慧药师’会自动计算处方中的用药频次和周期并进行个性化推送，这样再也不怕吃药吃出问题了。”

针对老年患者或视力减退的患者，该平台还提供语音播报功能。即点击对应药名后的“播报”按钮，可收听“用法用量”与“备注”等信息。有关用药问题，患者还可通过线上“用药咨询”，随时获取药师的帮助。

据统计，该平台自5月份试运行以来，累计推送7万多人次温馨提醒，已为2500多位患者提供了个性化用药服务。该平台正式上线后将逐步涵盖各大临床科室，服务更多人群。（张煜欢 黄龄亿）