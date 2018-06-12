过分贪凉损胸背的阳气

近日持续高温，骄阳似火，酷热难耐，很多人便穿上了露背装、露肩装，有些男士甚至光起了膀子。中医认为，夏季气候虽然炎热，却不宜过分贪凉，特别是露出胸和背，民间有句谚语：“夏不敞胸，热不晾背”，这是我们要遵循的养生原则。

《黄帝内经》曰：“夏三月，此谓番秀。天地气交，万物华实；夜卧早起，无厌于日。”也就是说，夏天天地阳气交合，万物繁荣，是阳气升发最旺盛的季节，此时，应晚睡早起，不要厌烦太阳，顺应自然规律，使腠理毛孔开泄，人体阳气蒸腾在外。

胸为心肺之所居，是阳气聚集之处，如果此时不注意调养，寒邪会很容易直接侵入体内，损伤心肺之阳。若心阳不振，则出现胸闷、胸痛、心悸、畏寒、肢冷等症；肺之阳气不足，则咳嗽气喘、气短乏力、声音低弱、自汗怕风。背为阳，人体的督脉、足太阳膀胱经均分布于后背。督脉为“阳经之海”，统摄一身之阳，全身阳气的运行无不与之相关；足太阳膀胱经主一身之表，风寒之邪侵袭人体，太阳经首当其冲。若背部保暖不好，风寒之邪极易通过人体背部侵入，损伤阳气而致病或使旧病复发、加重。因此，“春夏养阳”，尤其要顾护好胸背的阳气。

除此之外，夏季还要保护好以下部位：

颈：颈部受寒，多会累及大椎穴，大椎穴位于第7颈椎棘突下凹陷中，是督脉、手足三阳经、阳维脉之会，有“诸阳之会”和“阳脉之海”之称。大椎穴受寒，容易引发颈椎病或让原有的颈椎病雪上加霜，并使抵抗力下降，诱发感冒。在空调房间最好穿高领衫或戴丝巾，以保护大椎穴。

肚脐：也就是“神阙穴”，肚脐为“五脏六腑之本、元气归脏之根”，由于脐下无肌肉和脂肪组织，作为腹壁的最后闭合处，皮肤较薄，屏障功能较差，是寒邪容易入侵之地，如果肚脐受凉，易导致腹痛、腹泻，女性会出现痛经、经期延长、月经不调等。

腰：中医认为“腰为肾之府”，肾为先天之本，喜暖恶寒，即使在炎热的夏季腰部也不要受凉，以免肾阳不足。平时可以按揉肾俞穴，也就是俗称的“腰眼”，位于第2腰椎棘突下，左右二指宽处，双手交叉，反复快搓，手掌搓热后，将双掌放于肾俞穴，用掌心的热度温暖腰肾，同时进行按揉。

脚踝：现在很多年轻人把卷起裤腿或穿短袜露出纤细的脚踝作为一种时尚，殊不知，脚踝被称为“人体的第二心脏”，如果此处受到寒邪，机体基本上处于“无设防”状态，外邪可“长驱直入”，不仅会引发踝关节炎，还会使抵抗力下降导致感冒，正所谓“寒从脚下生”，我们爱美的同时，更要注意保暖。▲