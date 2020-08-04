晒上30分钟，阳气就上来了

中华中医药学会学术顾问 温长路

民间有“万物生长靠太阳”的说法，阳光是人类生存的基础，大家要懂得利用好大自然的这一恩赐保养身体。

清代养生家曹庭栋特别推崇晒太阳的养生方法，指出这样有助于补充人体阳气。他的老年养生专著《老老恒言》中有云：“背日光而坐，列子谓‘负日之暄’也，脊梁得有微暖，能使遍体和畅。日为太阳之精，其光壮人阳气。”追溯到农耕时代，百姓每天面向黄土背朝天，在阳光照射下耕田劳作。尽管脸上有深深的皱纹、腰背也弯了，但身体却很硬朗。从中医角度讲，这样的工作有两点好处，一是每天接收大量太阳光，身体阳气充足;二是出汗过程中把身体的湿气都排掉了。而现代人，整日上班早出晚归，吃饭叫外卖、上下班开车，与阳光接触的机会少之又少。中医临床发现，现代人湿重的现象很明显。

现代医学认为，太阳光线有赤、橙、黄、绿、靛、蓝、紫七种，它们协调作用于人体，使人保持心情舒畅、情绪高涨。红外线和紫外线，对人体健康影响尤甚。红外线可以使人的体温升高、血管扩张、新陈代谢加快，促进食欲增加;紫外线有强大的杀菌能力，能削弱细菌病毒的活力，抑制其生长繁殖。在阴暗角落，可活几个月的结核杆菌，见到紫外线几个小时就毙命了;顽固的伤寒杆菌，在紫外线面前也只有2个小时的寿命。如果没有阳光，人们周围的流感、麻疹等各种致病因子就会肆无忌惮地横行，疾病和死亡的发生不可想象。在冬季和阴雨连绵的季节里，人们都会有这样一种感受，身心不如夏季或晴天舒畅，这都是太阳照射不足导致的。

阳光不足可以致病，阳光照射就可以防病治病，最简单方便的方法便是日光浴。每天晒上30分钟，阳气就上来了。晒太阳，中医还有一些讲究，一是重要部位要晒到，比如头部、背部和腿。头为“诸阳之会”，是人体阳气汇聚的地方，能调畅气血，通畅百脉，因此要注意时刻补其不足。后背是人体督脉的循行之处，为“阳脉之海”，总督一身阳经。其还是足太阳膀胱经循行的主要部位，起着防御外邪入侵的屏障作用。因此，这里的阳气也要足。“寒从足下起”，腿部及脚部是阴气下沉的部位，很多人小腿和手足冰凉就说明湿气过重，平时可多晒晒太阳。二是重点人群要常晒。阳气虚弱、先天不足、有慢性疾病的老年人，都要多晒晒太阳扶助阳气。三是选对时间点。晒太阳在夜长昼短的冬季尤有必要，受季节影响，此时人们普遍容易情绪低落，需要阳光的“刺激”。另外，还要充分利用太阳的消毒灭菌作用，经常晒晒被褥、衣服和生活用具，杀灭可能危害身体的致病因子。晒太阳的时间也要合理，每次30分钟左右就差不多了。夏季阳光强烈时，要穿防晒衣、戴太阳镜和帽子，以保护皮肤、头部和眼睛。▲