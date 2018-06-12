孕期尿频，是否泌尿系统感染？

对于一般成年人来说，一天通常要排尿4~6次，夜间睡眠后受激素水平的影响，排尿次数减少，通常0~2次。正常人一天排尿大概在1000~2000ml左右。

不过，对于孕妈妈来说，这个“自然的事情”会被放大，很多孕妈妈会觉得尿频，跑厕所的次数明显增加，尤其是在孕早期（孕12周以前）和孕晚期（孕28周以后）。

孕早期增大的子宫逐渐侵占盆腔有限空间，膀胱受到压迫，变成受气包，容量会随之减少，以往装了300ml尿时启动“交水费”开关，此时可能200ml时开关就被启动了，于是，孕妈妈变得尿频，上厕所的次数增加。

孕12周以后，进一步增大的子宫将“大脑袋”从盆腔探入腹腔，看到了更广阔的天地，于是不再喜欢盆腔这个狭小的空间，膀胱也终于收回自己的领土，可以重新找回300ml的启动按钮。

但是到了孕晚期，胎宝宝越来越大，胎宝宝的大脑袋作为开路先锋通常位于妈妈的子宫口方向，也就是耻骨联合上方，且随着胎宝宝的长大，胎头有可能再次进入盆腔（通常在孕32~34周），膀胱再次成为被压迫阶级，容量减少，200ml按钮启动，孕妈妈再次出现尿频现象。

其实，若出现上面的情况，如果没有其他不适，孕妈妈大可放心，这是正常生理现象。但还有一些孕妈妈会担心——我这么频繁地跑厕所，不会是泌尿系统感染了吧？

那么，发生尿频时，如何识别是否泌尿系统感染了呢？如果孕妈妈除了尿频以外，还伴有尿痛（小便时疼痛）、尿不尽（即小便后还有尿意）、发热、腰痛等症状，就需要警惕是否为泌尿系统感染了。这时，孕妈妈除了多喝水以外，必须尽早到医院就诊。

而上述孕期生理性尿频，则可通过日常生活中一些细节调整来缓解。

1.科学饮水，掌握时间。孕妈妈切不可因为尿频就不敢喝水了，每天2000ml左右的水还是很有必要的，当然，如果是夏季多汗季节还要适当增加饮水量。但饮水应以少量多次为主，且尽量少喝高渗性的水，比如各种甜饮料。夜间为保障睡眠质量，少起夜，临睡前1~2小时内尽量少喝水或不喝水。

2.及时排尿，不要憋尿。孕妈妈只要有尿意就要及时排尿，千万不要憋尿，防止发生尿潴留或者泌尿系感染等。

3.骨盆运动，调节肌肉。孕妈妈调节尿频，可以训练骨盆及盆底的肌肉功能（如凯格尔运动），可以通过锻炼盆底肌肉，加强控尿肌肉的功能，改善排尿状况。

4.调整睡姿，避免仰卧。随着孕妈妈腹部的增大，睡眠时的姿势也要多加注意，建议各位孕妈妈选择侧卧位，这样可减轻子宫对输尿管的压迫，防止肾盂、输尿管积存尿液而发生感染。