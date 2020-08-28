腰椎不好，也会引起尿频、尿急！

一说到自己有尿频、尿急，相信不少人第一时间会联想到：坏了，肾不好！其实，有尿频、尿急，也不一定就是肾或膀胱等泌尿系统的问题。尿频、尿急之外，如果你还伴有腰痛或下肢的放射痛，那你就要当心了，这很有可能是脊柱问题导致的。

尿频祸起腰椎、骨盆偏歪

住在登峰街道的退休人员陈大妈从半年前就一直有尿频、尿急的毛病，尤其是晚上，几乎每隔一个小时就得去一次厕所，这严重影响了陈大妈的睡眠质量。陈大妈断断续续也跑过许多医院，看过泌尿外科和肾内科，但问题始终没有得到解决。后来在一骨科医生的介绍下，陈大妈到广东省第二中医院找范德辉教授就诊。

在给陈大妈作了详细的诊查后，范德辉教授发现其腰肌紧张，压痛明显，弯腰受限。追问病史，范德辉教授了解到陈大妈近两年来一直有腰腿痛的问题。综合考虑后，他认为陈大妈的尿频、尿急不是肾的问题，而是腰椎和骨盆偏歪，压迫了神经所引起的。

明确了陈大妈的病因之后，范德辉教授便用龙氏正骨手法给陈大妈进行复位治疗，复位之后，陈大妈的腰痛当即缓解了七八分。在坚持做了1个疗程的综合治疗后，陈大妈惊奇地发现自己尿频、尿急的症状也消失了。最后一次复诊时，范德辉教授还手把手教会了陈大妈如何在家锻炼腰部和骨盆，以预防腰痛和尿频、尿急再犯。

搬重物时避免突然用力

范德辉教授提醒：临床上，有一些症状，比如尿频、尿急，乍一听，好像跟脊柱八竿子也打不着边，但其实还是跟脊柱有莫大的关系，这是因为控制排尿的神经主要是从腰椎和骶椎发出的。一旦这些地方发生偏歪，就会压迫到穿出的神经，从而产生异常反应。

因此，要想预防腰痛、尿频、尿急的症状，就要在生活中时刻加强对脊柱的保养。要做到在工作生活中注意不要长时间地弯腰，也尽量避免长时间保持一个姿势不动，对于平时工作需要长时间弯腰用力的，可以在工作途中适当休息，以减缓腰椎老化的速度。

另外，搬抬重物或者进行运动时，切勿突然用力，宜逐渐加力。睡觉的时候，如果是腰部有疾患的人，不要睡软床，应该选择合适的床垫，以适应人体腰椎的生理曲度。另外，在确保安全的前提下，我们平时可适当地向后倒着走，可简单、有效地增加腰肌的力量。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 黄咏欣 苏美意）