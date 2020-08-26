直播预告：泌尿系统肿瘤微创治疗

泌尿系统瘤，可发生于泌尿系统的各个部位，是泌尿系统多种器官肿瘤的统称，其中前列腺癌、膀胱癌、肾癌是泌尿系统最为常见的三大肿瘤。根据数据显示，我国肾癌发病人数年增长率超过7%，而这一数值在10年前仅为3%，其死亡率却位居泌尿系三种常见肿瘤的首位。

除了常见的这三大泌尿系统肿瘤，泌尿系统任意部位都有发生肿瘤的可能，对于这些肿瘤进行普及，能够提高大众对其的预防和治疗意识，阻止疾病恶化，减轻患者痛苦，提高生活质量。

8月26日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院泌尿外科负责人、主任医师牛亦农做客直播间，和大家分享泌尿系统肿瘤的微创治疗，欢迎大家观看。

专家介绍

牛亦农，主任医师，教授，博士研究生导师。

中国医师协会男科与性医学医师分会常务委员，生殖系统肿瘤专家委员会副主任委员，中国医疗保健国际交流促进会腔境内镜委员会常务委员，中国医师协会泌尿外科医师分会肿瘤专业委员会委员，中华预防医学会肿瘤预防与控制委员会委员，中国抗癌协会泌尿生殖肿瘤分会微创学组委员，中国泌尿男科医学技术与装备创新联盟委员，亚洲男科学会常务委员及前列腺健康咨询与治疗委员会副主任委员，北京市肿瘤学会泌尿肿瘤专业委员会常委兼副秘书长，北京市医师协会泌尿外科专科医师分会理事，北京市医学会泌尿外科分会肿瘤专业组委员，北京市医学会肿瘤委员会泌尿外科学组委员，美国泌尿外科学会与欧洲泌尿外科学会国际会员。

擅长

泌尿生殖系统肿瘤诊断与微创手术治疗，包括肾癌、前列腺癌、膀胱癌、肾上腺肿瘤的诊断与微创手术治疗。

泌尿系统肿瘤是什么？

泌尿系统肿瘤也叫做尿路肿瘤，主要就是发生在泌尿系统的各个器官上的肿瘤。包括肾、肾盂、输尿管、膀胱、尿道肿瘤。其中肾盂以下为有管道的脏器，腔内均覆盖尿路上皮，所接触的内环境都是尿，致癌物质常通过尿液使尿路上皮发生肿瘤，所以肾盂、输尿管、膀胱、尿道的尿路上皮肿瘤均有其共性，并可能多器官发病。

由于尿液在膀胱内停留时间最长，所以引起的膀胱癌也最为常见。 泌尿系统肿瘤常在40岁以后发出，男性比女性多一倍左右。肾母细胞瘤和膀胱横纹肌肉瘤是婴幼儿疾病，男女发病率无差别。在泌尿系统肿瘤中，中国肾盂癌的发病率高于欧美国家。

最常见的泌尿系统肿瘤包括前列腺癌、膀胱癌、肾癌。其中膀胱癌的早期表现为肉眼或镜下血尿，约75%的患者反复出现无痛性、间歇性血尿,出血量可多可少,并可伴有膀胱刺激症状(如尿急、尿频、尿痛及持续性尿意感)、排尿困难、下腹部肿块等。

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