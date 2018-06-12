准妈妈必读：维生素E 有助消除妊娠纹

医学指导/广东省妇幼保健院皮肤科李晓伟副主任医师

妊娠期由于体内激素的变化，很多准妈妈会被各种皮肤问题困扰。记者特地咨询了广东省妇幼保健院皮肤科李晓伟副主任医师，请他一一支招。

妊娠黄褐斑

妊娠黄褐斑，也叫妊娠斑，它是由于孕妇腺垂体分泌的促黑素细胞激素增多而导致的颜面部出现色素沉着，与此同时，孕妇由于体内的雌、孕激素水平较高，而雌孕激素能增强促黑素细胞刺激激素的功能或直接促进皮肤黑色素细胞功能活跃，孕激素可促进黑色素的转运和扩散，因此很多孕妇在妊娠3~4个月时颜面部便开始出现蝶形褐色斑，这种色斑多呈对称分布，位于颧颊部并累及眶周、前额、上唇和鼻部，日晒可促进黄褐斑的形成。

【专家建议】

为了减轻妊娠斑的发生，孕妈妈在孕期也应做好防晒。对孕妇来说，最好的防晒方式是物理防晒，如外出时穿长袖衫、戴太阳帽、撑伞等，外出的时间段，尽量避开上午10时至下午4时这个紫外线最强烈的时间段，必须出门时，最好能在出门前先涂抹好防晒霜，对孕妈妈来说，防晒霜以成分简单的物理性防晒霜为最佳。

一般来说，妊娠斑多在产后可自行消失，如果程度比较严重，产后一直难以消退，也可以去医院通过激光的手段来使其消退。此外，多进食富含维生素C及维生素E的蔬菜水果，也有助于减少黄褐斑的出现。

妊娠纹

妊娠期机体会分泌大量激素，使皮肤弹力纤维、胶原纤维的脆性增加，以适应胎儿的生长需要，而当皮肤弹力纤维、胶原纤维的延伸超过一定限度时就会引起断裂，产生深红色或紫红色不规律平行略凹陷的条纹，称之为妊娠纹，见于初产妇，而旧妊娠纹呈褐色发亮，见于经产妇。

生完宝宝后，随着子宫的复旧，妊娠纹会有不同程度的消减。但由于断裂的弹性纤维难以恢复到以前的状态，妊娠纹很难完全消失，只能是尽可能地去淡化它们。

【专家建议】

想要产后更好地消退妊娠纹，不妨试试以下方法：

1.饮食上尽量避免食用过多高脂肪类食物，并通过产后适当的运动，使局部脂肪转化为肌肉，在一定程度上帮助淡化臀部与大腿的妊娠纹；

2.产后腹部的推拿按摩，既能帮助子宫复旧，又能改善局部血液循环，滋养皮肤及弹力纤维，帮助消除妊娠纹及改善腹部皮肤松弛问题；

3. 维生素E作为自由基清除剂，能在一定程度上使受损皮肤的弹力纤维得到修复，产后可在医生指导下适当使用；

4.激光也不失为淡化妊娠纹的一种不错的方法，经过激光处理后，也能使妊娠纹的宽度明显地变窄，使妊娠纹看起来不那么明显。

妊娠瘙痒性荨麻疹性丘疹和斑块

妊娠瘙痒性荨麻疹性丘疹和斑块，也叫妊娠多形斑，是一种妊娠期瘙痒性炎症性且有一定自限性的疾病，多发于初产妇。临床上主要表现为妊娠后期出现荨麻疹性丘疹和斑块，另外可有丘疱疹、水疱、靶形损害、风团样皮疹等，伴剧烈瘙痒感，皮损常先出现在腹部妊娠纹处，随着病程的进展，可慢慢累及到大腿、臀部及胸背部，而手、足面部及黏膜则比较少受累。

妊娠瘙痒性荨麻疹性丘疹和斑块虽然是一种良性的自限性皮肤病，对胎儿也没有太大的不良影响，分娩后不久即可消失，但是它发作时瘙痒的症状却会让孕妇特别难受，有个别的孕妇甚至可因剧烈的瘙痒而影响到了休息和情绪。

【专家建议】

遭遇妊娠瘙痒性荨麻疹性丘疹和斑块时，可通过以下方法来缓解：

1. 饮食上要注意多吃富含维生素的新鲜蔬菜、水果，避免过多食用高糖、油腻、辛辣刺激的食物或海产品等；

2.皮肤瘙痒厉害时，可以在医生的指导下使用一些外用的药物如炉甘石洗剂等止痒，切勿自己乱用药涂抹，也不要抓挠或热敷，必要时可口服抗组胺药治疗。

妊娠期痤疮

妊娠期由于激素的变化，再加上孕期疏于对皮肤的清洁护理，有一些孕妈妈脸上狂飙“痘痘”。

【专家建议】

1.饮食上不宜吃甜食、过于油腻或辛辣刺激等食物，多吃富含维生素的食物，养成晨起定时排便的良好习惯，及时排出体内的毒素；

2. 保持皮肤清洁，常用温热水洗脸，特别是夏天油脂分泌较多的时候要常洗脸；

3.避免搔抓或挤压痤疮，以免患部化脓发炎，脓疮破溃，形成瘢痕和色素沉着；

4.痤疮严重或出现明显疼痛等不适时，可在医生指导下外用抗生素药膏治疗。