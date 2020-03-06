孕妇自我监测胎心替医院产检？

人民网北京3月6日电 （李轶群）疫情期间，有些孕妇买了胎心听筒，认为在家听胎心正常就可以不到医院进行产检。对此，北京大学第三医院产科主任赵扬玉表示，单次听胎心不能够完全排除胎儿在宫内是否缺氧，不推荐、不建议孕妇在家自己听胎心来取代妊娠产检过程。

赵扬玉表示，疫情期间，孕妇应该了解妊娠期间应该完成的产前检查项目、间隔时间以及产前检查内容，对每次检查项目不仅仅局限于胎心监测。

如果妊娠28周之内，在早期妊娠和中期妊娠没有特殊不适时，可适当延长产前检查时间，在家做简单自我监测即可。如果妊娠28周以上还应听从医生建议到医院进行产检。

在家做自我监测过程中，需要关注哪些内容呢？

赵扬玉表示，孕妇应该了解自己有什么不适症状，如是否有头晕、眼花，是否有短时间内的体重突然快速增长，包括浮肿或腹痛等现象，如果出现这些问题都应及时就医。

另外，自我监测还需要监测胎动，尤其28周以上妊娠晚期，如果胎儿在宫内出现早期缺氧，首先表现是胎动异常而不是胎心异常。孕妇胎动监测是可以了解胎儿在宫内状况是否良好的非常重要指标。

单次听胎心不能够完全排除胎儿在宫内是否缺氧，不推荐、不建议孕妇在家自己听胎心来取代妊娠产检过程。