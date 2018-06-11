吸烟是心血管病第一祸首 诱发动脉硬化 导致心律失常

受访专家：东南大学附属中大医院心血管内科主任 马根山

吸烟容易引起肺癌、慢阻肺已是常识，但它对心血管的危害则不为人熟知。东南大学附属中大医院心血管内科主任、东南大学心血管病研究所副所长马根山教授说，吸烟会大大增加心血管疾病发生和复发的风险，是这类疾病第一祸首，建议烟民朋友尽快戒烟。

据报道，全球烟草流行导致每年700多万人死亡，其中近90万非吸烟者因吸入二手烟而失去生命，吸烟和二手烟暴露造成的心脏病死亡数约占该病死亡总数的12%。香烟中含有的尼古丁等多种毒素，会损伤血管内皮，导致血管痉挛，使人心跳加快、血压和胆固醇升高，增加形成血液凝块的可能，诱发动脉粥样硬化；粥样硬化斑块一旦破裂或脱落，会在短时间内堵塞血管，导致急性心梗或脑中风，严重危及生命。长期吸烟会诱发冠心病、心律失常及房颤等心血管疾病，特别是冠心病，且被动吸烟者也会受到极大伤害。马根山曾接诊过一对老夫妻，他俩几乎同时患上冠心病。究其原因，可能还是和丈夫几十年的吸烟史有关。有研究显示，男性长期在家中抽烟，会增加伴侣患冠心病的风险。专家提醒，夫妻中的一方若是得了某种疾病，就相当于给另一方敲了警钟，提醒其应做相关疾病的筛查。

患者常有这样的疑问：吸烟几十年了，现在戒还有意义吗？马根山说：“我常向患者强调，戒烟越早越好，什么时候戒烟都不晚。”有研究表明，35岁以前戒烟，能避免九成吸烟引起的心脏病；59岁前戒烟，15年内死亡风险仅为继续吸烟者的一半；即使年过60才戒烟，肺癌病死率仍大大低于继续吸烟者。

作为一名戒烟已6年的心内科医生，马根山认为，想戒烟，最重要的是充分认识到吸烟的危害，即使失败也反复尝试，并寻求戒烟门诊等专业帮助。（特约记者 崔玉艳）