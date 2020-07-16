世卫组织启动新倡议 帮助全球烟民戒烟

新华社讯 （记者刘曲）世界卫生组织近日宣布启动一项新倡议，以帮助全球13亿烟民在新冠大流行期间戒烟。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，这一倡议将帮助人们不受限制地获得戒烟所需的资源，如尼古丁替代疗法、来自数字卫生工作者的建议等。

据世卫组织数据，吸烟每年导致全球800万人死亡；有证据显示，吸烟者比非吸烟者更容易发展成新冠重症病例。谭德塞说，如果吸烟者需要更多动力来戒掉吸烟这一习惯，目前的新冠大流行正好提供了合适的动力。

谭德塞表示，世卫组织正处于为该倡议增加更多合作伙伴的最后阶段，并鼓励制药和科技公司加入这一行动。他表示，世卫组织将首先在约旦启动该倡议，然后未来几个月在全球推广。

据介绍，这一倡议由世卫组织与联合国非传染性疾病问题机构间工作组共同领导，旨在将技术产业、制药企业，以及像“卫生适宜技术组织”和“获取非传染性疾病药物和产品联盟”这样的非政府组织聚集在一起。