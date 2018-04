中国4.35亿人处于高血压前期！

近日,美国《循环》杂志刊出了我国高血压抽样调查的最新结果。这项调查由国家心血管中心中国医学科学院阜外医院高润霖院士牵头,历时4年(2012~2015年),涉及全国31个省(自治区、直辖市)的18岁以上人群,调查人数超过45万例。这是继2002年后,最全面的高血压抽样调查。

4.35亿:高血压前期患病率达41.3%

按我国现行标准,血压超过140/90毫米汞柱为高血压。调查显示,我国成人高血压患病率为23.2%,患病人数达2.45亿。也就是说,每4个成人中就有1人患高血压。同时,高血压“后备军”也汹涌而来。高血压前期(139~120/89~80毫米汞柱)患病率高达4.35亿人。相当于每2个成人中就有1人处于高血压前期。

若应用2017美国ACC/AHA的高血压标准(130/80毫米汞柱),我国高血压患病率则升高了1倍,成年高血压患者的数量将超过5亿,占总人口的46.4%,那么控制率则要降至3.0%。从高血压预防角度而言,仍任重道远。不过可喜的是,中国高血压患者的知晓率、治疗率均有大幅提高,分别为46.9%、40.7%。

前三:大中型城市患病率领跑全国

调查发现,我国高血压患病率目前有三个梯队:

北京(35.9%)、天津(34.5%)、上海(29.1%)高血压患病率位列全国前三,辽宁、云南、广东、黑龙江紧随其后,属于第一梯队;

吉林、山西、江苏、西藏、河南、福建、四川、贵州、河北、浙江等省患病率相对低一些,属于第二梯队;

其余广大中西部地区患病率又低了一些,属于第三梯队。其中湖南省最低,高血压患病率为15.6%。

高血压患病率一直以来存在北高南低的特点,但是,目前此种格局正在改变,以大中型城市为热点的高血压患病分布特点渐现端倪,北京、天津、上海和广东居民的高血压患病率就较高。

另外,以往高血压患病率的城乡差异已不明显。调查显示,城市和农村高血压患病率分别为23.4%和23.1%。从1993年开始,城乡高血压患病率就在拉近,如今两者仅有细微差别。



相关阅读

高血压患者一天的健康方案

(陆军总医院心血管内科病房主任 和渝斌)高血压患者只要能科学地安排每天的24小时,就能帮助你很好地降压。

上午——

缓慢起床:早晨醒来后,不要着急起床,先在床上仰卧,稍微活动下四肢和头颈部,使肢体肌肉和血管平滑肌恢复张力。然后慢慢坐起,活动几次上肢后,再下床活动。

温水洗漱:洗漱时,过热过凉的水都会刺激皮肤,引起周围血管的舒缩,进而影响血压。30~35摄氏度的温水洗脸漱口最为适宜。

饮水一杯:漱口后喝一杯白开水,既有冲洗胃肠道的作用,又可稀释血液,通畅血循环,促进代谢,降低血压。

适当晨练:高血压者不宜做剧烈运动,宜散步、打太极拳,可增强血管的舒缩能力,有利于降压。

耐心排便:排便切忌急躁、屏气用力,以免诱发脑出血。宜采取坐便,因为蹲位易疲劳。如有习惯性便秘,要多吃蔬菜、水果和纤维素多的食物。

早餐清淡:一杯牛奶或豆浆,两个鸡蛋或两片面包或半个馒头,再加清淡小菜即可。不可过饱,也不可不吃。

下午——

中午小睡:午饭要讲求营养均衡,有荤有素,不宜油腻,不可过饱。餐后稍活动,再小睡一会儿(半小时~1小时)。睡时可坐着闭目养神一会儿,有利于降压。

晚上——

晚餐宜少:晚餐宜吃易消化的食物,可配一些汤类,不要担心夜间多尿而不敢喝水或喝粥。

娱乐有节:睡前看电视不要超过1~2小时,坐位要舒服,不要太疲劳;下棋、打牌、打麻将要限制时间,情绪上不可过于激动。

安全洗澡:洗澡时要特别注意安全,防止跌倒。水不要过热,不要浸泡时间太长。

睡前泡脚:按时就寝,上床前用温水洗脚,然后按摩双足及双下肢,促进血液循环。(中国医学科学院阜外医院内科主任医师 王增武)