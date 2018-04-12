菌群，肠道里的健康卫士

人的皮肤及肠道内寄生着10万亿以上的庞大微生物群，它们的数量超过了人体细胞总数的10倍，被认为是人体细胞以外的另外一套基因组。正常情况下，胃肠道中绝大多数细菌对人体有益，不过因为种种因素的影响，肠道菌群也会出现失衡，一旦失衡很容易诱发各种慢性疾病。

人体的第二器官

我们把生活在肠道内的细菌统称为肠道菌群，它们在人体内的总重量达2~3斤，种类达1000多种。我们每天排出的粪便中，50%以上都是由这些细菌以及它们的尸体构成的，这些小细菌和我们人体是共生关系。它们长期植根于肠道中，维持我们的健康，所以，我们也把肠道菌群称为“人体的第二器官”。

首先，肠道菌群能通过自身屏蔽和影响机体免疫系统，阻止病原菌入侵人体。肠道菌群附着在肠道内壁表面的粘膜层之上，构成了一层由细菌构成的屏障。肠道菌群通过其中占主导作用的共生菌活动，抑制致病菌的生长，同时阻止致病菌透过这层屏障进入人体。在进行被动防御的同时，肠道菌群可以刺激机体在肠道形成更多的淋巴器官，并增加免疫球蛋白在血浆和肠粘膜中的水平，使得免疫系统处于一种适度的活跃状态，以此对入侵体内的病原菌保持有效的免疫作用。

此外，肠道菌群对肠道具有调节和营养作用。有报道显示，肠道菌群的存在，尤其是其产生的短链脂肪酸的营养作用，可以使肠道上皮细胞的生长更为活跃。此外，肠道菌群还可调控肠粘膜上皮细胞的分化。这意味着具有正常的肠道菌群，可以使肠粘膜更快地得到修复。

近期多项研究表明，肠道菌群和人体代谢疾病有重要关系。此外，肠道菌群与健康还有其他更多元的关系。如肠道菌群产生的类胡萝卜素类物质一定程度上可降低动脉粥样硬化和中风的风险。正常肠道菌群可通过对淋巴细胞的影响，调节机体对过敏原的反应，从而影响过敏疾病的产生。更令人惊奇的是，还有证据显示，肠道菌群的结构变化甚至可以影响机体的行为模式。

细菌也分好坏

“细菌超标”“食物被检查出细菌”……人们常常谈“菌”色变，殊不知细菌也有好坏之分。微生物群在成长过程中不断受到多种因素的影响，包括遗传、年龄、性别、饮食和生活方式等。每个人肠道中的微生物都各有特点，不过在健康的个体中，细菌种类的相对丰度和分布部位十分相似，都在维持人的总体健康状况中发挥作用。有提供正能量的“有益菌”，有爱作怪的“有害菌”，还有一些原本无害的细菌可能乘虚而入，对机体造成伤害，这样的细菌，我们称之为“机会致病菌”或者“条件致病菌”。

胃肠道的正常菌群可分为需氧菌、兼性厌氧菌和厌氧菌。最具优势的是厌氧菌，占菌群总数的99%。胃和十二指肠、空肠中的细菌种类和数量较少，回肠中细菌开始增多，到了结肠，细菌的种类和数量更显著地增加，其中绝大部分是厌氧菌，双歧杆菌、类杆菌、乳酸杆菌占绝对优势，而有潜在致病性的梭状芽孢杆菌、葡萄球菌等仅占极少数。

菌群失衡导致多种疾病

肠道菌群失衡，健康就会出问题。有益菌敌不过有害菌或条件致病菌时，表现为细菌感染，出现腹泻、腹痛、呕吐、发烧等胃肠道疾病症状。比如，肠道菌群失衡产生的内毒素，会加重肝脏解毒的负担，引起肝脏的损伤，这些毒素也会进入我们的大脑，使得大脑发育异常，引起自闭、抑郁，以及老年痴呆等症状，此外，肠道菌群的失衡也会导致动脉粥样硬化等心脑血管疾病。

引起肠道菌群失衡的原因复杂多样，主要有五大原因：1.长期饮食不均衡。例如过多摄入肉类或蔬菜、长期吃不健康食品等；2.摄入被细菌污染的食物。降低抵抗力，使条件致病菌“变坏”，或摄入有害菌过多，肠道菌群失衡，出现腹泻症状；3.年龄增长。随年龄增长，部分有益菌减少、有害菌增加，身体免疫力减弱；4.使用某些药物。过量服用抗生素导致肠道菌群失衡，免疫力下降；5.胃肠功能障碍。器质性原因导致肠道菌群失衡，免疫力也下降。

饮食调节安全有效

现在我们有一种安全、有效、科学的调理方法，就是服用微生态制剂。这种制剂主要包括三种类型，分别是益生菌、益生元以及合生元。益生菌含有一定数量的活菌制剂；益生元，能够促进肠道益生菌生长；合生元，是益生菌和益生元的混合物，既能够补充我们体内的益生菌，也能够促进益生菌的生长。

补充益生菌，酸奶是很好的选择。它含有足量的蛋白质，同时还含有保加利亚乳杆菌以及嗜热链球菌，但是这两类菌都不能在我们肠道内定植，而且常温的酸奶是不含有活菌的。

除了酸奶，目前市面上还有非常多的乳酸菌饮料。这类饮品含糖量非常高，营养价值相对于酸奶而言较低，并且这类饮品多是常温保存，由此可见，它里面不含有活菌。

还有一种是活性乳酸菌饮料，它要求严格的冷链运输以及冷藏保存。但对于肠胃不适的人群来说，经常喝冷饮，对肠道刺激较大，而且这类饮品没办法保证它含有的益生菌活性。

此外，不良的饮食习惯会破坏肠道菌群的平衡，例如高脂饮食会改变肠道菌群。调整膳食结构，养成良好的饮食习惯，对维持肠道菌群动态平衡有重要作用。

肠道菌群随年龄的变化而变化，有研究表明老年人肠道内双歧杆菌数量显著减少，因此，在老年肠道菌群失调相关疾病中，适当应用微生态制剂有利于老年人身体健康的恢复。

常用的微生态制剂有双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌等活菌制剂。增加有益菌的数量不仅可调控肠道菌群的平衡，而且能增强机体的免疫力。 ▲（本讲座由本报特约记者崔玉艳采写）