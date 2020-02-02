提到酸奶，很多人第一反应是补充益生菌。其实，并非所有酸奶都含益生菌。

益生菌一词最早起源于希腊语“for life”（对生命有益），译为“益生菌”或“原生保健性菌种”，为一类对宿主有益的活性微生物，是定植于人体肠道、生殖系统内，并能产生确切健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性微生物总称。2014年，国际益生菌和益生元科学协会关于益生菌的最新定义为：“当施以足够量时可赋予宿主健康益处的活的微生物。”需要特别说明的是，乳酸菌和益生菌并不是一回事。乳酸菌是能够利用糖类代谢、产生50%以上乳酸的细菌总称。益生菌的标准则严格得多，指的是经过科学研究证实，对人体有益的微生物。成千上万种乳酸菌中，只有少部分的菌株被深入研究证明其特定功效后才能称为益生菌。

按照菌种不同，酸奶可分为两大类，普通酸奶和益生菌酸奶，后者价格往往偏高。普通酸奶只含嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌，这两种乳酸菌存在“共生作用”，相互帮忙，能够促进产酸速度，让酸奶正常凝固，而且能产生比较好的风味。嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌对人体也有好处，但作用比较弱，而且它们本身不能在大肠中定殖，而是“一过性”的保健菌。也就是说，这些菌只在通过胃肠道时发挥点作用，却不能起到“调整肠道菌群”的作用。而添加到益生菌酸奶中的嗜酸乳杆菌、双歧杆菌、鼠李糖乳杆菌，还有一些乳酪乳杆菌的菌株等，经过长期筛选和科学研究，证明其保健作用比较强，如双歧杆菌在人体肠道内发酵后可产生乳酸和醋酸，促进铁和维生素的吸收等。所以，从理论来说，这种酸奶可能利于调节人体肠道微生物的平衡。

但益生菌酸奶对身体的好处有多大，尚无法评价。并且益生菌一定要达到足够的活菌数，才能起到足够的保健作用。从研究报告看，益生菌的数量要达到108甚至109以上，才能有足够的保健活性。

如果想要买益生菌酸奶，第一要看益生菌的数量，第二要看储存条件，选择冷柜里的产品，第三为了保持肠道平衡，可以考虑经常变换含不同益生菌的产品或品牌，但建议坚持至少1~2周后再换。需要特别说明的是，普通酸奶中没有特殊的益生菌，但其营养价值也不能被忽视。如果仅想获得蛋白质、钙和多种维生素，促进消化吸收功能，直接购买普通酸奶即可。