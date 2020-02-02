热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

有的酸奶不含益生菌

中国农业大学功能乳品重点实验室博士 胡长利

2020年02月02日08:59 来源：人民网-生命时报

　　提到酸奶，很多人第一反应是补充益生菌。其实，并非所有酸奶都含益生菌。

　　益生菌一词最早起源于希腊语“for life”（对生命有益），译为“益生菌”或“原生保健性菌种”，为一类对宿主有益的活性微生物，是定植于人体肠道、生殖系统内，并能产生确切健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性微生物总称。2014年，国际益生菌和益生元科学协会关于益生菌的最新定义为：“当施以足够量时可赋予宿主健康益处的活的微生物。”需要特别说明的是，乳酸菌和益生菌并不是一回事。乳酸菌是能够利用糖类代谢、产生50%以上乳酸的细菌总称。益生菌的标准则严格得多，指的是经过科学研究证实，对人体有益的微生物。成千上万种乳酸菌中，只有少部分的菌株被深入研究证明其特定功效后才能称为益生菌。

　　按照菌种不同，酸奶可分为两大类，普通酸奶和益生菌酸奶，后者价格往往偏高。普通酸奶只含嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌，这两种乳酸菌存在“共生作用”，相互帮忙，能够促进产酸速度，让酸奶正常凝固，而且能产生比较好的风味。嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌对人体也有好处，但作用比较弱，而且它们本身不能在大肠中定殖，而是“一过性”的保健菌。也就是说，这些菌只在通过胃肠道时发挥点作用，却不能起到“调整肠道菌群”的作用。而添加到益生菌酸奶中的嗜酸乳杆菌、双歧杆菌、鼠李糖乳杆菌，还有一些乳酪乳杆菌的菌株等，经过长期筛选和科学研究，证明其保健作用比较强，如双歧杆菌在人体肠道内发酵后可产生乳酸和醋酸，促进铁和维生素的吸收等。所以，从理论来说，这种酸奶可能利于调节人体肠道微生物的平衡。

　　但益生菌酸奶对身体的好处有多大，尚无法评价。并且益生菌一定要达到足够的活菌数，才能起到足够的保健作用。从研究报告看，益生菌的数量要达到108甚至109以上，才能有足够的保健活性。

　　如果想要买益生菌酸奶，第一要看益生菌的数量，第二要看储存条件，选择冷柜里的产品，第三为了保持肠道平衡，可以考虑经常变换含不同益生菌的产品或品牌，但建议坚持至少1~2周后再换。需要特别说明的是，普通酸奶中没有特殊的益生菌，但其营养价值也不能被忽视。如果仅想获得蛋白质、钙和多种维生素，促进消化吸收功能，直接购买普通酸奶即可。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn