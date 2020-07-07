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酸奶要选冷藏柜里的

2020年07月07日10:47 来源：华龙网

经常喝酸奶的人都会注意到包装上的说明——酸奶需在2℃～6℃下保藏。但并不是所有的酸奶都会存放在冷藏柜里，很多酸奶被摆放在冷藏柜的外面，尤其是节日期间，有的超市会把单盒的酸奶捆绑在一起，用透明的包装包起来放在冷藏柜的外面出售。

毫无疑问，摆放在冷藏柜外面的酸奶的温度已远远超过了6℃，那么，在高于保藏酸奶温度的情况下，酸奶的营养是否会受到影响呢？

酸奶的主要成分是活性乳酸杆菌，它能防止蛋白质发酵，减少肠内产气，从而减轻腹胀、消化不良等症状。正常情况下，活性乳酸杆菌在0℃～4℃的环境中存活期是静止的，但随着环境温度的升高，乳酸菌会快速繁殖、快速死亡，这时的乳酸菌饮料就成了无活菌的酸性乳品，其营养价值也会大大降低。含有活性乳酸菌的酸奶保质期较短，一般为两周左右，而且必须在2℃～6℃下保藏，否则容易变质。

如此看来，超市里那些摆放在冰柜外面的酸奶已经不具备2℃～6℃冷藏的条件，其口味和营养价值也就无法保证了。所以，消费者在购买酸奶时不仅要看保质期，更要看“温度”。

在饮用酸奶时应注意两点：一是忌空腹喝酸奶。空腹饮用酸奶，保健作用减弱，而饭后2小时饮用，保健功能较好。二是酸奶忌加热。酸奶经过加热后，不仅特有的风味消失了，而且其中的有益菌也被杀死，营养价值大为降低。

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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