研究确认婴儿免疫力与母体肠道菌群密切相关

英国《自然·通讯》杂志24日发表的一项健康学报告，研究人员确认婴儿出生后是否过敏与母体肠道菌群密切相关——正是孕妇肠道菌群中存在的人体普氏菌，让婴儿出生后第一年发生食物过敏的风险下降。

在过去十几年中，科学界在人类微生物研究上投入了超过17亿美元的资金，大部分相关的课题研究来自于美国、欧洲、中国等地区。其中一项突破性的发现，就是了解了新生儿会从母亲获得关键性的微生物群。人体中的微生物其实以万亿数量级计，很多“与生俱来”，在人们出生时就携带着的、从母亲获得的菌群非常重要。现在科学家已经可以通过基因技术研究这些细菌，再借助细菌的基因图谱，不断发现新的健康相关信息。

此前对肠道细菌和健康关系的研究认为，怀孕期间母体肠道菌群可能对刺激胎儿免疫系统发育具有重要作用。但是，一直有一种观点认为，缺少某种特定细菌可能与免疫系统相关疾病发病风险上升存在关联。

鉴于此，澳大利亚迪肯大学科学家皮特·维尔勒敏及其同事，对1064名孕妇进行了分析，并且每三个月对其产儿进行检查，直至孩子达到1岁。

研究团队发现，携带有人体普氏菌的孕妇的孩子，发生食物过敏的可能性较低，而且这种保护性关联在摄入高脂高纤维饮食的孕妇中最明显。家庭规模较大和妊娠晚期缺少对抗生素的暴露，也和母体携带的人体普氏菌增多相关。

研究人员表示，目前还需要开展进一步的研究，以在其他群体中验证上述发现，评估将人体普氏菌用作益生菌和/或生物标志物的潜力。研究人员指出，他们此次的研究结果亦突出了怀孕期间控制抗生素暴露的重要性，以及采用一种可以维持最佳母体肠道菌群饮食的重要性。（记者张梦然）

总编辑圈点

人的一生中，微生物都与我们同命运共进退，但人类却对如此密切伙伴所知甚少——我们依然在尝试理清微生物群体、人体以及疾病这三者的关系。我们已经知道每个人出生时都会携带着从母体获得的菌群，但从没想过，它们可以帮助理解人们为什么各不相同，以及人们对环境及食物等的反应为何也不同。或许，很多年后，当我们对微生物有了更确切的认识，我们会开始流行问：“你是什么菌型？”