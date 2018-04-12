儿童滥用抗生素有哪些危害？

厦门市儿童医院药学部专家近日提醒，儿童滥用抗生素危害巨大。不合理使用抗生素的主要危害有:

1. 细菌耐药，抗生素在杀灭或抑菌过程，细菌在跟药物不断抗争中改变了自己的性质和状态，使抗生素对其失去作用。一旦细菌产生耐药，就会用药无效。

2. 抗生素在杀灭有害菌的同时，也对肠道的益生菌起到杀灭作用，使肠道菌群失调出现腹泻甚至使人机体免疫力降低出现真菌感染。

3. 抗生素本身具有不良反应，如庆大霉素滥用可能导致耳聋，红霉素滥用可能对肠胃消化系统产生不良反应，青霉素滥用可能产生过敏性休克。

对儿童比较安全的抗生素包括青霉素类（如阿莫西林、美洛西林）、头孢类（头孢克洛、头孢丙烯）、阿奇霉素等。儿童不可用或须慎用的抗生素包括:

1. 喹诺酮类（常带 “沙星”字样，如左氧氟沙星、诺氟沙星），它会影响儿童骨骼的发育。

2. 四环素类（如四环素、美他环素），儿童长牙期间服用了四环素类药物，牙齿会有灰色、黄褐色的四环素牙。

3. 氨基糖苷类（如庆大霉素、链霉素），可产生神经毒性和肾毒性，对于易感儿童可导致听力下降，甚至耳聋。

4. 磺胺类（磺胺嘧啶、复方新诺明），易感儿童可有肾脏损害，出现血尿、结晶尿及肾功能衰竭。

使用抗生素应遵循以下几个原则:可用可不用的尽量不用；能用一种药就不联合用几种药；能口服的不要静脉注射；家长不自行在医药超市购买抗生素类药物，如果孩子出现感染尽量到医院查明原因，在医生指导下用药。（记者 楚燕 通讯员 宋颖 厦童宣）