不要见好就收，不要歧视窄谱，不要迷信贵的……
抗生素跟你说点大实话
广东省第二人民医院药学部 杨 妍
抗生素是老百姓用得最多的一大类药物，也是错误使用和认知误区较多的药物。本文以拟人的手法，详细为读者梳理出人们对抗生素的七种误解。
一、“我”并不是你们随便想吃就能吃的
很多老百姓都称抗生素为消炎药，遇到头痛、脚痛、眼痛、咽喉痛、胸痛、背痛、腰痛、肚子痛……总之哪里有痛、哪里有炎症，哪里就有他们以为的“消炎药”，甚至普通感冒也要吃。其实抗生素只对细菌有作用，对病毒、炎症都无可奈何。比如感冒初期大都是病毒感染，只有当感冒时间拖久了，人体免疫力下降，出现细菌入侵，“我”才能发挥作用。炎症的发病原因就更多更复杂了，细菌感染只是其中之一，医生会通过具体症状、检查结果来判断。
乱吃抗生素的后果：当“我”进入人体内，发现并没有真正的致病细菌时，“我”只能去杀灭那些原有与人体共存的“好”细菌（益生菌）了，这就有可能会破坏人体内原有的细菌平衡，导致其他疾病。
二、请不要过度、错误使用“我”
不少人得了轻度细菌感染的支气管炎、尿道炎、胃肠炎等，就要求医生开抗生素针剂，认为打吊针药效才够强、好得才够快。殊不知，吊针也有潜在危险——微粒污染。只有中重度感染，医生评估之后认为需要才可以打吊针，轻症感染只需口服抗生素便可很好地得到控制。
三、请不要歧视窄谱的“我”
很多人都认为，能杀灭越多种类细菌的抗生素药效越强，服用后病好得就越快。其实，越是广谱的抗生素，越容易打破人体内细菌平衡，诱发其他疾病。当然，有些感染在初期没法检测出具体致病菌，需要用广谱抗生素进行抗感染，而一旦得知具体致病菌，就需及时更换有针对性的窄谱抗生素了。因此，不要迷信广谱抗生素。无论广谱、窄谱，对症最关键。
四、新的不一定比旧的好
每种抗生素都有自己的“个性”，能杀灭的细菌不同，副作用也不同。新的与旧的、贵的与便宜的之间并无可比性。比如最新的替加环素，十分昂贵，却对铜绿假单胞菌无效，这方面还不如相对旧的、便宜的头孢他啶。
五、不能随便“抱团”联用
抗生素分为抑菌药跟杀菌药，前者是抑制细菌的繁殖，后者是杀灭正在繁殖的细菌，如果胡乱将“我们”一起使用，可能导致后者不能很好杀灭细菌。盲目一起使用还可能使副作用叠加，也可能会诱导细菌对“我们”产生耐药，疗效反而下降。当然也不是绝对不能一起用，用的时机很关键，需要医生来判断，该单用时单用，该联用时联用。
六、请不要“始乱终弃”
“我”是需要在正确的用法用量、持续用药一定时间后才能呈现出疗效的，一般是48小时、72小时。比如感染性疾病引起的发热，不能要求体温马上降到正常，只要每天的热峰有下降，就说明“我”是有效的。不能因为没降至正常就马上更换抗生素，那样可能会导致细菌耐药，让感染更加难以控制。
七、请不要“见好就收”
“我”杀灭细菌是有一个过程的。细菌往往是杀灭一批又来一批，很难一次性“全军覆没”。当杀灭一定数量的细菌时，人体感染症状会快速好转，这时切不可掉以轻心轻易将“我”撤下，因为细菌“残部”可能会卷土重来，再次导致感染。因此，使用抗生素应用足疗程。▲
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