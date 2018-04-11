研究：太极拳可助慢性阻塞性肺病患者改善呼吸

据美国“侨报网”4月9日报道，一项中英研究人员联合进行的研究表明，太极拳这一古老的疗法似乎能提高慢性阻塞性肺病(COPD)患者的运动能力和生活质量。这项研究结果发表在《胸科》杂志上。

据美国肺脏协会介绍，慢性阻塞性肺病(COPD)是一种慢性、使人衰弱且无法治愈的渐进性肺部疾病，影响超过1100万美国人，是支气管炎和肺气肿的结合，也是美国第三大杀手。许多COPD患者需进行肺部康复治疗。

纽约雷诺克斯山医院胸腔中心的雷内 加佩林(rene Galperin)博士解释称，呼吸功能需要肺、上半身肌肉和大脑三方面协作完成，当COPD使肺功能减弱时，我们则依靠另外两个因素来补偿。这就是为什么肺康复需要耐力和力量训练，以提高COPD患者的生活质量。

但肺康复需要训练有素的工作人员和专门设施。而新研究发现，对于某些病人来说，太极拳可能是一种低成本、容易获得的选择。

这项研究跟踪调查了120例COPD患者，他们已开始接受日常药物治疗。这些患者被随机分配到练习太极组，和接受肺部康复组。结果显示，12周后，太极拳组的患者在COPD症状和六分钟步行测试中有了更大的改善。

对此，首席研究员、英国医学专家迈克尔 波基(Michael Polkey)在新闻发布会上指出，进行体育活动的关键是减少慢性阻塞性肺疾病的症状，因此肺康复治疗是被提倡的，但此次研究表明，太极拳是一个可行的替代方案。

对此，美国医学专家阿兰 门施(Alan Mensch)博士认为，肺康复是最理想的，但许多病人觉得强度有些大，所以太极拳等都是受欢迎的选择。但此次研究表明COPD症状得到明显改善，这对很多患者而言也许是一个好消息。他说：“太极拳不需要去健身房或训练中心，也不需要任何设备，这样就更有利于病人在正规训练后继续练习。”(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)