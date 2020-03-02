专家：建议重症和危重症新冠肺炎患者出院后接受呼吸康复治疗

中日友好医院康复科主任谢欲晓29日在北京表示，建议重症和危重症新冠肺炎患者出院后，到指定康复医疗机构接受呼吸康复治疗。

2月29日，国务院联防联控机制在北京召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复有关情况。中日友好医院康复科主任谢欲晓在发布会上表示，建议重症和危重症新冠肺炎患者出院后，到指定康复医疗机构接受呼吸康复治疗。 中新社记者 盛佳鹏 摄

中国国务院联防联控机制当天在北京召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复有关情况。

谢欲晓介绍，呼吸康复治疗首先是要通过规范的肺功能或者全身功能的康复评估后才能开展，很强调个性化的方案。它的主要内容包括心肺功能训练、有氧功能训练和力量训练以及日常功能训练，还有一部分心理治疗方法。

谢欲晓表示，针对新冠肺炎来说，呼吸康复可能会对减轻肺炎的有关症状、提高心肺活动耐力以及改善身心健康状态有利，还有利于患者逐步地恢复、参与社会活动的能力。研究表明，在疾病急性期的病情稳定阶段，康复介入越早愈后越好。

“我们考虑到新冠肺炎是甲类管理的传染性疾病，确诊病人都是在定点医院进行救治，所以对重症和危重症的住院患者主要以挽救生命的疾病救治为主，对轻症和普通型患者在病情稳定阶段，我们越早期介入康复对愈后越是有利的。”谢欲晓说。

谢欲晓表示，目前各地已经在原有的呼吸康复工作基础上开展了不同程度的对于新冠肺炎治愈后患者的呼吸康复的探索，还有部分地区指定专门的康复医疗机构来承担工作。出院后的康复治疗，首先需要在出院前对患者肺炎的相关症状、心肺活动耐力、体能和日常生活活动进行简要评估。在评估后，对于重症和危重症患者，建议到各地指定康复医疗机构接受呼吸康复治疗。对于轻症、普通型的患者，多数患者没有肺功能后遗问题，可以在社区或者家中进行医疗观察的同时，循序渐进进行一些增进身心健康的运动锻炼。(李京泽)