社区营养门诊项目启动 提升社区医学营养服务能力

人民网北京4月11日电 （许晓华）10日，为了全面提升社区医学营养服务能力，由中国医师协会和中国医师协会全科医师分会共同开展“全国社区卫生服务机构专项服务能力提升计划社区营养门诊项目”正式启动。作为项目的整体支持，雀巢健康科学也将全程参与其中。

图为启动仪式现场

中国医师协会全科医师分会会长杜雪平教授表示，此次“社区营养门诊”项目扎实地落到社区，旨在通过在社区开设营养门诊，围绕社区常见病、慢性病、多发病以及家庭病床相关医疗内容，系统性研究营养对于社区慢性疾病和家庭病床服务的支撑方式、方法和意义，完善全科医师和护士医学营养规范化培训的模式和方法，使得全科医师有能力在社区服务中心满足居民对于医学营养的需求，提高医学营养领域临床能力和医疗服务质量。

项目从2017年6月到2020年6月分三年进行，中国医师协会全科医师分会社区营养支持专业委员会首先将在全国范围内挑选8个重点城市和地区开展摸底调研，规划社区（县、乡镇）慢病管理和家庭病床服务的营养服务内容，并根据需求整理编写规范性教材并出版成工作手册。

手册内容包括营养评估方法、婴幼儿、孕产妇营养与膳食指导、常见营养缺乏病的防治等常规营养知识之外，还加入大量如糖尿病、痛风、慢性肾病等慢性疾病方面的营养和膳食指导的内容。

根据手册，将进行全国重点城市全科医师培训，培训后由中国医师协会全科医师分会完成医学营养服务能力认定，认定合格的全科医师颁发证书并开设社区营养门诊。并根据门诊试点开设情况总结出基层营养门诊设置和管理指南以及基层营养门诊质量控制管理办法。

此外，专业委员会还将帮助有需要的社区医疗机构成立帮带门诊、开展营养筛查、营养门诊社区、营养门诊规范等方面提供帮助；并成立专家营养健康宣讲团，不定期为社区进行营养门诊相关宣传讲座，推广社区营养门诊。