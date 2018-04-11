特殊人群喝汤有讲究：胃酸多不要空腹喝 高血脂喝前撇油 

汤味道鲜美，深受国人喜爱。很多人希望通过喝汤养生，但对于一些特殊人群而言，喝汤时如果不注意，还可能带来健康风险。本期，我给大家讲讲特殊人群喝汤的要点。

痛风患者别喝肉汤。痛风患者嘌呤代谢紊乱，应避免从食物中摄取过多的嘌呤。嘌呤属于水溶性物质，在肉类、海鲜等食物中含量较高，炖煮时，很容易溶解到汤中。因此，痛风患者应避免喝肉汤、鱼汤和海鲜汤等，可以选择不放肉的蔬菜汤或蛋花汤。此外，这类患者通常有体脂肪过高的问题，喝油汤、浓白汤会摄入过多脂肪，不利于各种并发症的控制。

高血压患者喝汤时控盐控油。高血压患者第一位的要求是控盐，所以鱼汤和肉汤都需要注意少盐。大部分人做汤时都会加盐，按0.5%盐的正常口味，一小碗（200毫升）汤中就含有1克盐。鱼汤虽然富含欧米伽3脂肪酸，但烹调时也要注意少用油，因为烹调油不仅会增加脂肪含量，而且富含欧米伽6脂肪酸，会抵消吃鱼对心脑血管的有益影响。高血压患者更适合的饮料是不加糖的蔬菜汁、绿茶和椰子水。除高血压患者外，中风、冠心病等患者也是如此。

肥胖及高血脂患者，喝前先撇油。肉汤烹煮时，脂肪乳化溶解在汤中，导致汤中饱和脂肪含量较高，肥胖及高血脂患者应少喝这类汤。如果特别想喝，应该先去除浮油，或通过冷却使动物脂肪凝固在上层后直接撇掉。对于肥胖和高血脂患者，同样推荐蔬菜汤，其中富含维生素、矿物质和膳食纤维，热量低。

胃酸多，不要空腹喝汤。胃酸多的人不适合大量喝肉汤、鱼汤，因为它们有促进胃酸分泌的作用。建议胃酸多的朋友们用餐时先吃些少油的蔬菜，再吃鱼肉类食物，不要一上来就空腹吃很多大鱼大肉，也不要先喝鱼汤肉汤，建议晚点喝，少量喝，以免引起肠胃不适。

糖尿病患者慎喝甜汤。糖尿病患者喝汤时，除了清淡少油盐，还要注意汤的升糖指数，不宜喝加了很多糖的甜汤，可以选择不放盐或放盐少的清汤。勾芡会增加汤的浓稠感，但会升高升糖指数，糖尿病患者应少喝勾过芡的汤。如果汤中有土豆、山药等淀粉类食材，应减少吃主食的量。

胆囊炎患者别喝浓汤。胆囊炎患者应当控制脂肪和胆固醇摄入量，鸡汤、肉汤中的脂肪一定要去掉，浓汤和油汤一定不要喝了。此外，动物蛋白质总量也要控制，少量分次摄入较好。推荐的做法是，先吃少油蔬菜，再吃主食和其他菜肴，喝点清淡的蔬菜汤或柠檬水。▲