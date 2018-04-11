山西读者李先生咨询：我得银屑病四五年了，反反复复总是不好，很难受。当地中医给我开了一个方子：取紫草90~120克、生地黄30~60克、知母6~10克、炙甘草10克、山药30克，用水煎服。请问专家，这个方子可以用吗？

哈尔滨医科大学附属第四医院中医科教授于景献解答：这个方子中起主要作用的应该是紫草。中医认为，银屑病发病的主要原因是血热、血燥，用紫草作为主药，就是因为它可以凉血活血。生地黄清热凉血、养阴生津，常用于治疗阴虚内热、吐血衄血、发斑发疹等疾病。知母清热泻火、滋阴润燥。山药中所含的尿囊素可促进上皮生长、消炎抑菌，常用于治疗手足皲裂、鱼鳞病和多种角化性皮肤病。中医认为，银屑病分为血热型、血燥型、血瘀型，此方适合血热型，表现为新出皮疹不断增多，颜色鲜红，表面鳞屑掩盖不住红斑，瘙痒较明显，伴口干舌燥、心烦、大便干、睡眠不安等症状。

需要提醒的是，对于胃肠虚弱、大便滑泄的牛皮癣患者，最好不要用紫草来治疗，以免引起不良反应。▲