牛皮癣在现代医学上又被称为银屑病，是一种慢性炎症性皮肤病，全世界范围内的患病率约为1%~3%。该病病情顽固，常需终身治疗。它的临床表现以红斑、鳞屑为主，全身均可发病，以头皮、四肢较为常见，多在冬季加重。

治疗银屑病多采取外用药，不仅可以控制局部皮损的炎症反应，还能减少进入人体的用药剂量，从而减少系统用药的不良反应。临床上，治疗银屑病的外用药物有角质剥脱剂如水杨酸软膏，皮肤润滑剂如凡士林软膏，角质促成剂如焦油类制剂，糖皮质激素如糠酸莫米松，维A酸类如维A酸乳膏，维生素D3类似物如卡泊三醇，免疫抑制剂如他克莫司等。使用时要注意以下七点：

1.使用外用药物前，宜先用温水洗去鳞屑，以便药物更好地吸收。

2.在急性期，皮损炎症明显时不宜使用刺激性强的外用药物，如高浓度维A酸等，以免激发红皮病的发生；稳定期和消退期可使用作用较强的药物，注意从低剂量开始，同时加强润肤剂的应用，可减少局部刺激症状。

3.当皮损广泛时，大面积使用外用药会因吸收过多而引起中毒。此时选用的药物浓度应当降低，且应分区域使用不同药物，以减少单一药物过多吸收。尤其注意不要大面积使用激素类制剂。

4.有些外用药物容易引起刺激沉积，产生皮炎，如卡泊三醇、维A酸等，用于面部等处时应特别慎重。也不能用于靠近黏膜的部位，如会阴部、肛门周围等。

5.腋下、腹股沟等容易摩擦部位，以及面部对激素类药物较敏感部位，易产生皮肤萎缩、色素沉着、毛细血管扩张等现象，可选用地奈德乳膏等不良反应较少的外用激素。

6.若有局部感染，应先控制感染，再进行治疗。有渗出时应按急性或亚急性皮炎处理。

7.为了防止和减少银屑病复发，延长缓解期，在皮损消退、临床痊愈时，不能马上停止治疗，应继续巩固治疗1~2个月。

最后提醒，治疗银屑病的外用药物种类很多，患者千万要注意：一定要在医生指导下选择和正确使用药物，切不可自行随意滥用。