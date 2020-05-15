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银屑病皮肤以外的世界

2020年05月15日13:53 来源：人民网-人民健康网

银屑病俗称牛皮癣，是一种慢性免疫性炎症性皮肤病，也是慢性炎症性系统性疾病。因其病程较长，易反复发作，成为医生们眼中难缠的敌人，给患者带来极大的痛苦。

长期以来，大众对于银屑病的了解更多源于它对患者形象的影响和自信的打击，但事实上，在医生眼中它的难缠之处除了本身的特性外，还有共患病对患者身体的危害。2020年5月15日（周五）19:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院皮肤病与性病科主任医师，北京大学医学部教授、博士生导师张晓艳进行视频访谈，带大家一起从多角度认识银屑病，了解银屑病皮肤以外的世界。

专家简介

张晓艳，中日友好医院皮肤科主任医师，北京大学医学部教授/博士生导师/博士，北京中医药大学中西医结合博士生导师。美国霍普金斯医院、宾夕法尼亚大学医学院及加州大学旧金山医学院皮肤科访问学者，研修皮肤病理诊断、Mohs皮肤外科和皮肤激光美容治疗。近年主持银屑病相关的国家自然科学基金4项，省部级课题3项，发表论文80余篇，SCI收录18篇，获学术奖励多项。培养博硕研究生33名。荣获“中国好医生”、“人民好医生”等多种荣誉。

擅长疾病

1、银屑病防治；

2、皮肤疑难病与皮肤肿瘤；

3、激光美容治疗。

银屑病是什么病

银屑病俗称“牛皮癣”，是一种常见的慢性、全身性、炎症性皮肤病，分为寻常型、脓疱型、关节病型及红皮病型四种。银屑病在人群中的发病率为0.1% ~ 3%。世界各地该病的发病率不同，这与种族、地理位置、环境等因素有关系。该病发病率高，易复发，病程较长，以侵犯青壮年为主，对患者身体健康和精神情绪均造成较大影响。尽管银屑病以皮肤病变表现为主，同时它也是一种系统性疾病，影响着患者身体的其他器官及心理健康。银屑病在我国发病率约为0.47%，患者人数超过650万，约30%银屑病患者病情已发展至中重度。

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(责编：许晓华、李轶群)


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