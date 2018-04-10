“顶花带刺” 黄瓜和弯黄瓜不能吃？你也真信！

有传言说“顶花带刺”的黄瓜、长得弯曲的黄瓜是使用了雌激素或者避孕药，是不能吃的。果真如此吗？你信吗？新华网专访农业部农产品质量安全专家组表示，国内外从来就没有发生过因为吃了使用植物生长调节剂的农产品而引起食物中毒的事例。因此，使用过植物生长调节剂的农产品，消费者可以完全放心食用。“顶花带刺”黄瓜和弯黄瓜也可以放心食用。

“顶花带刺”黄瓜是如何形成的？

黄瓜的花基本上是雌雄同株异花，偶尔也出现两性花。黄瓜果实为假果，可以不经过授粉、受精而结果，结出“顶花带刺”的黄瓜。

专家介绍，冬春季在保护地中进行黄瓜栽培，由于受低温、短日照、弱光等因素影响，黄瓜植株生长势弱，生长缓慢，雌花数量较多，坐果率低，影响黄瓜产量，种植户常常在开花当天或前一天用浓度约为50毫克/升的植物生长调节剂氯吡脲药液涂抹花柄，以提高坐果率、增加产量。

因此，冬春季节生产的“顶花带刺”黄瓜，部分是由于黄瓜自然单性结实而产生的，也有个别是使用氯吡脲产生的黄瓜单性结实。

黄瓜为何有直有弯？

一般来说，直黄瓜才属正常。但如果温、光、水、肥等条件比较好，黄瓜植株生长健壮，直黄瓜出现的比例就多。如果环境条件不好，出现低温弱光、高温强光、缺水、养分不足等情况，导致黄瓜早衰或者生长不良，植株结出的弯黄瓜比例就会比较高；在北方地区，日光温室内3至6月份这4个月里，正常结果的黄瓜直瓜比例高。

到了7至8月份，在高温、多雨、强光的情况下，生长环境发生变化，导致植株早衰，黄瓜弯的几率就较高；前期植株长得不壮，营养不足，结的果实出现不正常的情况就较多；黄瓜生长后期，植株衰老，弯黄瓜比例就较高。所以，科学家们就想出一些办法来调控，以减少弯瓜的比例。一般使用的是植物生长调节剂氯吡脲。

据了解，植物生长调节剂是一类具有调节和控制植物生长发育作用的农业投入品，归类为四大类农药中的一类进行管理，由人工合成或通过微生物发酵产生，也可从植物体中直接提取，俗称植物激素。

“激素是所有生物体在正常生长发育过程中必不可少的物质，缺乏激素或激素不够，会直接影响生物体的正常生长发育。”专家认为，植物激素和动物激素两者的作用靶标和机理完全不同，植物激素只对植物起作用，动物激素只对动物有作用，对植物不起作用。因此，在农作物上使用的是植物生长调节剂（人们俗称植物激素），不是动物激素，也不是雌激素或避孕药。

专家表示，植物生长调节剂作为高产优质高效农业的一项技术措施，已在全世界得到广泛应用。包括美国、欧盟、日本等发达国家，目前全球正在使用的植物生长调节剂有40多种，如乙烯利、赤霉酸、萘乙酸、吲哚丁酸、多效唑、矮壮素等，主要应用在水果、蔬菜、马铃薯、大豆等作物上。如欧盟已登记了26个有效成分和197个制剂产品，允许这些植物生长调节剂在登记范围内的农作物上使用。

目前，我国已登记允许使用的植物生长调节剂共38种，常用的有乙烯利、2，4-D和赤霉酸等近10种，主要用于部分瓜果、蔬菜等作物。我国允许在黄瓜上使用的植物生长调节剂有赤霉素、芸苔素内酯、氯吡脲等10种。氯吡脲正常使用对人体生长发育没有不利作用和影响。其在我国按农药进行管理。

按照农药管理规定，只有取得农药登记并获得了生产许可后方可进行生产、经营和使用。在植株生长环境不好的前期，温光条件不良，植株生长不健壮，或者后期植株早衰时，在黄瓜花上涂上浓度适宜的氯吡脲，可以改善果实的生长状况，同时也可以减少弯黄瓜的比例，提高黄瓜的产量和商品价值。氯吡脲不只中国在用，国外也在广泛使用。

专家说，植物生长调节剂由于使用量非常少，降解又快，均在花期和坐果初期使用，离采收的间隔时间较长，一般在成熟、收获的农产品中残留量很低或基本没有残留。即使个别产品有残留，也是微乎其微，上市蔬菜、水果中基本不会有植物生长调节剂残留。

资料显示，连体黄瓜是由于黄瓜花的两个或多个子房在雌蕊中生长发育时，长期紧挨在一起，部分细胞、组织之间出现愈合，营养成分、生长物质互相交流生成的。也有可能是黄瓜孕育花苞时，两个花蕊连在一起生成的。但由于子房都有一定间隙，紧挨在一起的机会很小，所以连体黄瓜出现的概率并不高。

专家认为，蔬菜中时常有这类连体蔬菜，其中黄瓜、番茄比较常见，樱桃、草莓、香蕉等水果也常见到连体的。连体果蔬除了外形和普通果蔬不一样之外，吃起来与正常的蔬菜、水果没什么不一样，不会对人体造成伤害，可以放心食用。（李楠）