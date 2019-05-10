开栏的话：“明明是绿色，为啥叫黄瓜”“醋是怎么来的”……你是否也有过类似疑惑。本期开始，本版开设《饮食趣闻》栏目，邀请专家一起探究饮食里的历史趣闻。

黄瓜是很多人餐桌上的常客，其口感清脆，吃法多样。尤其在炎热的夏季，直接生吃清凉又解暑。可是，这种瓜明明外表是绿色的，为什么要叫“黄瓜”呢？

黄瓜原产于喜马拉雅山南麓尼泊尔一带，是西汉时期张骞出使西域带回中原的，刚开始叫胡瓜。后赵王朝的建立者石勒，本是入塞的羯族人。他在襄国（今河北邢台）登基做皇帝后，对自己国家的人称呼羯族人为胡人大为恼火，于是制定了一条法令：无论说话写文章，一律严禁出现“胡”字，违者问斩。某天，他看到襄国郡守樊坦穿着打了补丁的破衣服来见他，便问：“樊坦，你为何衣冠不整就来朝见？”樊坦慌乱着答道：“这都怪胡人没道义，把衣物都抢掠去了，害得我只好褴褛来朝。”他刚说完，就意识到自己犯了禁，急忙叩头请罪。石勒见他知罪，便未加指责。等到“御赐午膳”时，石勒指着一盘“胡瓜”问樊坦：“卿知此物何名？”樊坦知是石勒故意问他，便恭恭敬敬地回答：“紫案佳肴，银杯绿茶，金樽甘露，玉盘黄瓜。”石勒听后，满意而笑。自此，“胡瓜”被称为“黄瓜”的叫法就传开了。关于改名的原因，唐代史学家吴兢在《贞观政要》中是这样记载的：隋炀帝性好猜防，专信邪道，大忌胡人，乃至谓胡床为交床，胡瓜为黄瓜。

还有人好奇，为什么不改名叫绿瓜呢？其实，真正成熟的黄瓜叶绿素含量较低，外皮呈淡黄或金黄色，但其口感较差。人们在栽培过程中发现嫩黄瓜生吃更清脆可口，所以未成熟的时候就摘下来食用。此外，改名为黄瓜还与其开黄花有关，清朝徐珂编写的《清稗类钞》中解释：“胡瓜为蔬类植物，俗称黄瓜，有卷须，叶作掌状，浅裂，粗糙有毛。夏开黄色合瓣花，雌雄同株。实长数寸，色黄绿，有刺甚多，供食。”▲