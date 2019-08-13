黄瓜的谣言，不要再传了

中国科学院植物研究所植物学博士 史 军

顶花带刺的黄瓜不能买、水果黄瓜是转基因的、吃黄瓜能减肥……每到黄瓜大量上市时，类似的说法就多了起来，让人们困惑不已。本期，针对网上和朋友圈传的最火的谣言，我来一一击碎，以正视听。

谣言1：水果黄瓜是转基因食品。在中东以及欧洲很多国家，一直都食用水果黄瓜，只是过去中国消费者没见过，所以导致水果黄瓜受到非议。目前，我国市场上没有转基因黄瓜。

谣言2：顶花带刺的黄瓜打过激素，不能吃。其实，黄瓜花是宿冠花，在完成传粉、授粉后，可以不马上脱落，而是等黄瓜果实再生长一短时间后再脱落。所以“顶花”在某种程度上，就变成一种判断黄瓜嫩与老的标志。在实际种植过程中，为防止幼小的果实脱落，种植者会在其果柄部位涂抹防落素——对氯苯氧乙酸，这是一种植物激素，不会影响人体健康。如果这种植物激素不小心抹到了花朵上，就会使花朵更紧密地黏附在黄瓜顶端，或者干脆就不脱落了。后来，种植者发现这样的黄瓜反而更受消费者的青睐，于是，防落素处理黄瓜花，成了一些黄瓜种植的标准程序。这些植物激素本身的用量不会很大，而且也不会作用于人体，大家不用过于担心。

谣言3：笔直的黄瓜都喷了药，弯黄瓜才是天然的。在自然条件下，黄瓜是可以长成直的，也可以长成弯的。除了品种，主要取决于生长条件：当温度、光照、水量、施肥适宜时，植株生长旺盛，直黄瓜的比例就高。也就是说，直黄瓜才是正常的形状。后来，科学家发现，使用植物生长调节剂可以减少弯黄瓜的比例，但并不影响黄瓜的安全性。第一，植物生长调节剂使用量非常少，均在花期或坐果期使用，与采收期间隔较长，且降解较快，因此收获的产品上残留量非常低，远低于相关标准。第二，植物生长调节剂属于植物激素，和人体激素在性质、结构、功能等方面完全不同，对人不产生作用。

谣言4：黄瓜西红柿不能同吃？有说法称，黄瓜中含有维生素C分解酶，西红柿富含维生素C，二者同吃，黄瓜的维生素C分解酶会分解掉西红柿里面的维生素C。因此，西红柿和黄瓜不能一起吃。其实，黄瓜中本身就含有一定量的维生素C，同时也含有一定量的维生素C分解酶，单独吃也会损失一小部分维生素C，但不会出现所谓的食物“相克”。另外，酶从结构上来讲属于蛋白质，进入胃里就会变性失活，它原有的功能也就失去了。所以，维生素C分解酶起作用也仅仅在食物入胃之前，其发挥作用的时间非常有限。

谣言5：吃黄瓜减肥。黄瓜热量低，每天只吃黄瓜确实可以达到减肥的目的，但同时也破坏了人体正常的生理代谢机制，会带来其他健康问题，比如营养不良、脱发等。

谣言6：吃黄瓜抗肿瘤。有传言称，黄瓜中含有的葫芦素C具有提高人体免疫功能的作用，能达到抗肿瘤目的。现有研究认为，葫芦素可阻止肝细胞脂肪变性，抑制肝纤维增生，从而预防原发性肝癌。其中葫芦素B已经被开发成为抗肝癌药物—— 葫芦素片，具有抗肿瘤、增强免疫力、保肝作用。葫芦素C与葫芦素B具有相似的结构，只是通过吃黄瓜难以获得一定量的葫芦素C，并且对它的研究也比较少。需要提醒大家，大量服用葫芦素C，可导致人体中毒，出现恶心、呕吐等症状。▲