连体樱桃不是打了激素

“买的樱桃有一半是连体的，这是怎么回事？网上有说法称是因为打了激素和农药，真的吗？”时下，连体樱桃受到不少人关注，这样的樱桃到底能不能吃？

中科院上海生命科学研究院植物分子生物学博士郗旺告诉《生命时报》记者，樱桃果实连体，通常是因为在孕育花苞时两个雌蕊发生基因突变黏连在一起，它们同时受精，导致最后结出的果实黏在一起。樱桃从开花到成熟只需40多天，对温度、湿度要求较高，而且大部分樱桃品种抗虫性较好，生长过程一般不使用农药，只有采收完毕后，为了保护树叶，才开始喷药。也就是说，连体樱桃不是打了激素和农药。导致樱桃连体的原因有以下几个。

第一，温度。樱桃花芽分化期，夏季异常高温是引起次年樱桃出现畸形花、畸形果的主要原因。樱桃的花芽生理分化期一般在5月份新梢停止生长后开始，7、8月份进入雌蕊、雄蕊的形态分化期。此时各地正迎来持续高温炎热的天气。花芽到花瓣分化的过渡时期，对高温最敏感，这一分化过程如遇到高温，最易产生双雌蕊。在田间条件下，花芽形成期若遇到35℃以上高温，第二年畸形果的发生率会大大增加。而在一些温度较低的地区，樱桃畸形果率就低。比如西藏的樱桃就极少发现畸形果，因为海拔基本在3000米以上，所产樱桃口感极佳。

第二，品种。不同的樱桃品种，畸形果发生的程度并不同。相关资料显示，樱桃中以大紫、红灯的畸形果率最高，达到43.1%和31.8%；红艳、滨库、那翁、红丰在12.4%~17.8%之间；美早、拉宾斯的畸形果率低，为10%；萨米脱则没有发现畸形果。但也并非年年如此，以红灯为例，有的年份畸形果率高，有的年份低。

第三，光照。畸形果发生率与光照也有关，如树冠南部、上部和外围的短果枝较易发生，树冠稀疏的较易发生等，可能与光照引起温度升高有关。另外，不同的管理水平，也会对畸形果发生率有影响。

还有人好奇，有的樱桃上有小肉瘤，这是怎么回事？这种情况的发生也与上一年的温度、湿度有关。如果在樱桃花芽分化时高温干燥，不适应气候，就可能造成一朵花结两个果。如果生长过程中，两个果都发育地很好，就会长成一个果柄两个果，也就是“连体果”，其实，很多情况下连体樱桃不能长至同样大小。硬核期（这个时期，果实生长很慢，主要是核的硬化和胚的形成）会因为养分竞争激烈出现一半萎蔫、另一半继续生长的现象，而萎蔫部分与生长部分相互附着，也就是我们常见的樱桃出现一个“小肉瘤”。如果人工摘除萎蔫部分，会留下伤疤，同样影响销售。不过大家放心，这样的樱桃完全可以食用。▲