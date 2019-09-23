为何我的头发越来越少？远离脱发4大误区

为何我的头发越来越少，脱发越来越严重呢？很多人在生活中难免会有这样的疑惑。由于生活习惯、饮食习惯、压力、精神状态等原因，脱发已经成为困扰当代年轻人的一大问题，很多人在20岁开始就出现脱发。由于脱发会使人的形象严重受损，所以许多人都急于改变现状，就导致很多误区的出现。

误区一：脱发不痛不痒，无须治疗

有人认为，脱发是由于精神压力大或者生活作息不规律，通过自身调节就可以改善。虽然部分脱发在一定时间内是可以自行恢复，但如果在调整饮食及生活习惯等之后，仍然没有好转，就需要及时到医院进行检查。若等到脱发问题严重才重视，只会更加耗费心力。

误区二：脱发就是肾虚

在生活中，有很多男性出现脱发的情况，一些人认为脱发是因为肾虚导致的。其实，临床上导致脱发的原因很多，有感染、头皮或体内疾病、食物、药物或化学物质中毒、神经功能紊乱、营养不良等因素。从中医角度来说，脱发还跟肝、肾、肺等脏腑功能有关，历代中医认为脱发的病机包括气血两虚、肝肾不足、肝郁血虚、湿热侵蚀等。所以，若早期盲目给予大量补肾药物，不仅不能控制头发脱落，反而会适得其反，助生湿热，导致头发油腻加重，脱落增多。

误区三：盲目增加洗发次数

有人认为，脱发与自己头皮油脂分泌旺盛有关，多洗几次头发可以缓解脱发。其实，很多脱发的原因是体内激素分泌失调或受到精神因素的影响。太频繁地洗头发，反而会促使油脂分泌，加重脱发的症状。

误区四：植发可以一劳永逸

植发手术价格昂贵，一般说来，毛囊的成活率在90%以上，而且效果立竿见影，但并非一劳永逸。植发手术并不会使头发总量增多，而是将后面的头发移植到前面来。所以，往往很多时候，植发处的头发没掉，但后面的头发却逐渐减少，这时候的头发看起来就很不美观。（孙茜整理）